Marco D’Amore racconta il suo esordio alla regia

Dal ruolo di Ciro Di Marzio alla regia di due episodi nella quarta stagione di Gomorra 4, il quinto e il sesto: Marco D’Amore svela cosa rappresenta nella sua vita la serie originale Sky (disponibile on demand, oltre che su Atlantic e in streaming su NOW TV) e perché ha deciso di “cambiare mestiere” (per il momento) in questa fase della sua carriera.