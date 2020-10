La violenza sugli animali si addestra sui social

Se in queste ore vi state chiedendo da dove può nascere tanta cattiveria, una mancanza totale di sensibilità e la spudoratezza che ha portato un ragazzino di Casoria persino a condividere su TikTok il momento in cui uccide un gatto con un calcio, allora forse non conoscete così bene i social.

Quel giovane, probabilmente, frequenta le migliaia di pagine che infestano ogni piattaforma dove qualsiasi tipo di animale (anche i più graziosi e indifesi) viene seviziato e torturato. Ma grazie all’illustratrice Alessia Iannetti e al musicista Fabio Bonci, che hanno condotto le ricerche, e alla scrittrice Isabella Santacroce che si è impegnata personalmente in questa battaglia, abbiamo la possibilità di documentarvi le origini dell’orrore.

Profili Instagram, Facebook e canali YouTube che diffondono costantemente e violenze che danno il voltastomaco nei confronti di esseri indifesi e che, in particolare per cani e gatti, pensavano di potersi fidare di quello che diventerà invece il loro carnefice. Ecco, quindi, dove nasce tanta “naturalezza” nel farsi filmare mentre si prende a calci un gatto fino a ucciderlo. Da questa abitudine alla crudeltà.

L’appello di Isabella Santacroce

Torturano a morte cani e gatti, agonie dell’orrore che anche i bambini possono facilmente visionare sui loro social preferiti, Instagram e YouTube. Ragazzini, spesso minorenni, postando video e organizzando dirette esibiscono la loro ferocia accanendosi su corpicini che conosciamo, amputandoli ancora respiranti, seviziandoli con una cattiveria degna d’ergastolo, tra grida agghiaccianti. Se avete un cane o un gatto già ne sapete l’amore, la purezza, la devozione, e se chiudete gli occhi, vedete tutto, sentite tutto, fino alla fine. E potete vedere tutto, e così i vostri figli se ne avete, facendo una ricerca non poi così difficoltosa.

Ma in fondo sono solo ragazzini, seguiti da tanti ragazzini, cosa vuoi che sia. Si divertono così, lasciamoli fare, sono abituati alla violenza, mangiano ogni giorno con gran gusto animali straziati cucinati dalla mamma che non ha ancora capito che sta nutrendo di spietatezza i suoi pargoli, che gli sta insegnando quanto sia normalità la brutalità. E allora, gli animali possono essere ammazzati nei macelli, e possono essere ammazzati sui social. Guardate che cosa succede nei macelli, e guardate che cosa succede sui social. Quando la smetteremo di essere dei criminali? Prima ho visto il musetto di un cagnolino bianco, un piccolo cagnolino bianco nelle mani di questi diavoli neri. No, non ha potuto difendersi, l’hanno fatto a pezzi mentre gridava, mentre invano supplicava con sguardo straziato e implorante sperando che quel massacro atroce diventasse una carezza, forse sognando arrivasse l’amore. E tutto questo è verità.

La verità è una cosa semplice, per troppa gente insopportabile. Massacrano senza pietà questi ragazzini educati alla violenza, questi idoli di minorenni e non solo che ne guardano la ferocia mangiando panini farciti con cadaveri, eccitandosi di tanta efferatezza. E questi qua, sia i carnefici che i loro fan, da qualcuno sono stati partoriti, allevati, da chi? Chi li ha educati? Chi ha creato questi esseri mostruosi? Non pare però interessare a nessuno, nessuno vuole parlarne. Perché? Conoscete la storia di Luka Magnotta? Dai gatti è passato ad altro, all’uomo, perché è dalla crudeltà verso gli animali che ha inizio la crudeltà verso gli uomini. Ma neppure questo pare interessare. Ricordate la storia della cagnolina Pilù? Leggetene l’orrore interminabile, le sevizie filmate e pubblicate sul web, e piangete, sapendo che il suo aguzzino Gaetano Foco non solo è in libertà, ma si è permesso di denunciare coloro che hanno chiesto giustizia. La vita di un animale ha lo stesso valore della vita di un essere umano, la morte di un’animale è anche la nostra morte. Svegliatevi.

Alessia Iannetti, artista e illustratrice rappresentata dalla Dorothy Circus Gallery di Roma e di Londra, mi ha scritto giorni fa raccontandomi d’aver scoperto assieme ad alcuni amici una rete di psicopatici perlopiù minorenni seviziatori con un grande seguito sui loro profili Instagram, Facebook e YouTube. Lei e Fabio Bonci, direttore e insegnante delle Accademie Musicali Lizard di Massa e Pisa, hanno fatto ricerche raccogliendo materiale terrificante, hanno poi contattato polizia, polizia postale, stampa, tv, politici, Interpol, associazioni animaliste, segnalato i profili su Instagram, creato una petizione online, ricevendo in risposta un quasi assoluto silenzio. Perché? Se degli animali poco vi importa, fatelo per i vostri figli, per voi stessi, per ciò che di noi rimane. Firmate e condividete la petizione, siate di aiuto. Emily Dickinson, la più grande poetessa di tutti i tempi, ha scritto queste parole che dovreste tatuarvi sul cuore: se aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano. Per favore, non vivete invano.