La cover di Rolling Stone di Paolo Troilo diventa una stampa in edizione limitata

Lo scorso aprile Rolling Stone ha deciso di dedicare la copertina al vaccino: presentandolo come Mr. Vax, l’unica rockstar in tour, “un imponente tour mondiale che sta toccando ogni angolo e che andrà avanti fino a quando non avrà raggiunto la più amena landa del globo”. Un tour preparatorio per portare in ogni paese il ritorno alla normalità.

Per farlo abbiamo scelto un’opera di Paolo Troilo, artista iperrealista italiano, nata a fine 2020, quando cominciano ad arrivare i primi segnali incoraggianti sullo sviluppo dei vaccini e sul futuro “inizio della fine” del coronavirus.

Oggi, Troilo e la Galleria d’arte FabbricaEos di Milano hanno reso quella potente copertina una serie di stampe in edizione limitata, per dare una mano alla lotta alla pandemia nei luoghi dove Mr. Vax arriverà solo alla fine del suo tour.

Con una donazione di 400 euro all’associazione internazionale GAVI, che da anni si occupa di sostenere i programmi vaccinali nei paesi poveri, si potrà ricevere una copia numerata, firmata e ritoccata a mano dall’artista. Per effettuare una donazione potete contattare l’artista qui.