IMMEDIATE, annunciato l’avvio della seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione, attualmente in fase di conclusione, a cui hanno partecipato numerose start-up da tutto il mondo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, H-FARM e RS Productions annunciano l’avvio della seconda edizione di IMMEDIATE, il primo acceleratore d’impresa verticale nel mondo del Media e dell’Entertainment in Europa.

Nato con l’obiettivo di accogliere e sviluppare start-up legate al mondo dei media, IMMEDIATE è qualcosa di unico a livello europeo che vuole sfruttare il grande potenziale di crescita del settore dei media, alimentato anche dal moltiplicarsi delle piattaforme di consumo dei contenuti e da nuove tecnologie come AR, VR e 5G. Per fare ciò è necessario saper cogliere subito la rivoluzione in arrivo, sia per quanto riguarda i modelli di business sia per quanto riguarda i meccanismi di distribuzione e fruizione dei contenuti.

IMMEDIATE è quindi un hub creativo e tecnologico, che mette a disposizione delle start-up mezzi e spazi oltre che supporto legale, finanziario, marketing e coaching per facilitare lo sviluppo e la diffusione di progetti legati alla videoproduzione, al marketing digitale, al mondo dei media, dell’entertainment e della gamification dei contenuti. La selezione e formazione delle start-up viene affiancata dal supporto di mezzi e know-how per lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali che si avvalgono anche della visibilità media e dei network distributivi dei partner dell’acceleratore. Un modello innovativo ed efficiente per l’accelerazione d’impresa che ha pochi eguali a livello internazionale e che, a seguito della prima edizione, ha avviato importanti collaborazioni con il mondo corporate.

La prima fase del progetto è una call per individuare i partecipanti. Nella prima edizione del 2020 le adesioni sono state numerose e i selezionati hanno partecipato prima a una master class di due giorni tenuta da Bill Barber, responsabile Valutazione e Accelerazione Startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e poi a incontri 1:1 sempre con Barber che li ha aiutati a definire e migliorare business plan e pitch dei loro progetti. C’è poi stata la fase di Deal Line Up: le 20 semifinaliste hanno presentato le loro idee di fronte a una giuria composta da esperti di settore: 9 start-up sono arrivate in finale e 5 sono state selezionate per il percorso di accelerazione vero e proprio.

Oltre ai già citati Intesa Sanpaolo Innovation Center e H-FARM in qualità di main partner e Rolling Stone Italia quale media partner, a IMMEDIATE collaborano la Iervolino Entertainment, specializzata nella produzione di contenuti cinematografici, e Tatatu, un’innovativa piattaforma di intrattenimento internazionale che premia gli utenti per il tempo dedicato alla fruizione dei contenuti e per ogni attività social svolta nel portale.

Ci sono poi Atlas Film Finance, società specializzata nella produzione, finanziamento e commercializzazione di videoproduzioni in ambito nazionale e internazionale; Digital Bros Game Academy, società focalizzata sullo sviluppo di talenti e di soluzioni per il mercato dell’intrattenimento digitale; in2law, parte del network Deloitte, come legal advisor; Music Innovation Hub, impresa sociale attiva nella creazione di programmi di formazione, nello sviluppo di networking internazionale e di progetti innovativi nell’ambito della produzione, del consumo e della distribuzione musicale.

“Durante la prima edizione di IMMEDIATE, in cui ha partecipato un importante numero di start-up provenienti da 14 Paesi, abbiamo avuto modo di apprezzare team validi e aziende con un alto potenziale di crescita e dal contenuto innovativo, ma anche passione, competenza e voglia di fare impresa”, ha detto Pietro Peligra, Amministratore Delegato di RS Productions e Rolling Stone Italia. “Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, siamo riusciti a mantenere alta la qualità del percorso, garantendo il raggiungimento delle milestone di progetto e l’erogazione di tutti i servizi previsti. Siamo lieti di annunciare oggi l’avvio della seconda edizione, valorizzata da nuove partnership ed un network internazionale di alto livello.”

La call per la nuova edizione di IMMEDIATE partirà il 1 aprile 2021. Per maggiori informazioni e per sottoporre le candidature, il sito dell’iniziativa è: immediateaccelerator.com