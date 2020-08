È morto il giornalista Sergio Zavoli

Nato a Ravenna e cresciuto a Rimini, Zavoli era stato amico d’infanzia di Federico Fellini. Nel 1948 aveva cominciato a lavorare come giornalista sportivo in Rai, facendo la radiocronaca, per poi passare negli anni Sessanta alla televisione su spinta di Enzo Biagi. Nel 1980 era diventato presidente della Rai, e alla fine del mandato era tornato al giornalismo producendo il programma tv La notte della Repubblica , dedicato agli anni di Piombo, in cui aveva dato al parola anche ad alcuni ex terroristi che sarebbe diventato la sua opera più famosa.

Nel 2001 era stato eletto con il centrosinistra al Senato, dove sarebbe rimasto per 17 anni diventando anche presidente della Commissione di vigilanza Rai.