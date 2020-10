È morto il designer Enzo Mari

Come riporta Repubblica, è morto a 88 anni il designer Enzo Mari. A comunicarlo è stato Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, dove da pochi giorni era iniziata una mostra proprio su Mari.

Nato a Cerano, in Piemonte, nel 1932, Mari aveva frequentato l’Accademia di Brera di Milano negli anni Cinquanta per poi dedicarsi al design industriale e all’insegnamento. Aveva vinto cinque volte il Compasso d’Oro, importante premio nell’ambito del design industriale, l’ultima volta nel 2011 come premio alla carriera.

Mari era noto per aver progettato una serie di oggetti come il vassoio Putrella e la sedia Delfina, ma era anche stato un importante teorico del design, interessato ai movimenti di avanguardia. Nel 2011 aveva pubblicato per Mondadori 25 modi per piantare un chiodo, un libro sulla sua vita e la sua carriera.