C’è stata un’enorme esplosione a Beirut, in Libano

Circa mezz’ora fa c’è stata una potentissima esplosione a Beirut, in Libano, nella zona del porto. Le cause dell’esplosione sono ancora ignote – c’è chi parla di uno scoppio in un deposito di fuochi d’artificio e chi dell’esplosione di una nave cisterna. Ciò che è ben chiaro è la scala – a giudicare dai video che stanno venendo postati sui social.

A building very close to the explosion took a direct hit pic.twitter.com/6WziS8pZcW — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Non ci sono ancora notizie di morti e feriti.