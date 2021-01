Come riporta il Corriere della Sera, lo sportivo Alex Zanardi è tornato a comunicare con i suoi familiari dopo il terribile incidente che l’aveva colpito lo scorso anno durante una gara di handbike. A confermarlo è stata Federica Alemanno, neuropsicologa dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Zanardi, 36 anni, è in cura dal giorno dell’incidente. “È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”, ha detto Alemanno.

Zanardi, ex pilota di Formula1, già nel 2001 era sopravvissuto a un gravissimo incidente in cui aveva perso le gambe. Era poi tornato a correre diventando un campione di handbike, disciplina in cui aveva vinto 4 medaglie d’oro e 2 d’argento alle Paralimpiadi. Lo scorso 19 giugno, nei pressi di Siena, era stato coinvolto in un grave incidente di handbike ed era stato operato più volte.