Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in riabilitazione

Come riporta l’Ansa, Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Siena per essere trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. Stando a una nota pubblicata dall’ospedale, il trasferimento è stato possibile perché, sospensione della sedazione, si è accertata la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, e la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico.

Zanardi, che ha 53 anni, aveva avuto un grave incidente lo scorso 19 giugno durante una gara di handbike, scontrandosi con un camion sulla statale che collega Pienza a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Dopo l’incidente era stato trasferito in elicottero all’ospedale di Siena dove aveva subito due interventi al cervello e un intervento chirurgico di ricostruzione del cranio e del volto. Pochi giorni fa era stato risvegliato dal coma farmacologico.