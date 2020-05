Zerocalcare torna a Propaganda Live con l’infermiere Lele

Dopo la serie Rebibbia Quarantine, in cui raccontava magistralmente il periodo del lockdown, Zerocalcare è tornato con un nuovo cartoon, sempre presentato a Propaganda Live. Stavolta con lui c’è l’infermiere Lele. Lui lo ringrazia per il lavoro svolto in queste settimane, «ti abbiamo pure dedicato un applauso dai balconi, grazie Lele!» «Grazie al cazzo», risponde lui, prima di illustrare la situazione degli operatori sanitari nel nostro paese. Buona visione.