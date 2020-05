Zerocalcare, guarda l’ultimo episodio di Rebibbia Quarantine

Tutte le cose belle, purtroppo, giungono alla fine. E così ieri sera, durante la puntata di Propaganda Live, Zerocalcare ha presentato l’ultimo episodio di Rebibbia Quarantine, serie sulla quarantena e sul coronavirus che ci ha fatto compagnia in queste settimane. Protagonista Conte e la conferenza sulla fase 2. Con le persone che, a fine discorso, si dividono in cinici, rancorosi e legulei. Tutti che, comunque, non ci hanno capito un cazzo. Ci mancherai, Rebibbia Quarantine