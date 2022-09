Xiaomi 12 Lite, immortalare Venezia non è mai stato così facile

Xiaomi, azienda leader nel settore degli smartphone, porta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il nuovo componente della serie flagship: Xiaomi 12 Lite.

Xiaomi 12 Lite è il device perfetto per immortalare le bellezze di Venezia (che siano monumenti o star del cinema, a deciderlo siete voi) grazie alla sua tripla fotocamera da 108MP, alimentata da un ampio sensore HM2, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una fotocamera macro da 2MP in grado di catturare immagini nel dettaglio e ad alta definizione da qualsiasi angolazione. E se per caso vi capita di essere a Venezia e incontrare la star dei vostri sogni, la fotocamera frontale da 23MP è perfetta per scattare selfie ultra nitidi con chiarezza e colori raffinati. Xiaomi 12 Lite è inoltre dotato di straordinarie funzioni di imaging per valorizzare post e video.

Con una batteria che supporta facilmente un’intera giornata di utilizzo, Xiaomi 12 Lite è l’ideale per chi ama stare in movimento, che sia nel tram tram di Venezia 79 che nella vita di tutti i giorni. Potente, sottile e leggero, è il device per chi vuole uno stile di vita alla moda, con il suo design di colore opaco sulla scocca posteriore che cambia con la luce: semplice e raffinato.

Xiaomi 12 Lite sarà disponibile in tre colorazioni, Black, Pink e Green a partire dal 22 settembre, a questo link.