Visa, Official Partner del tour di Annalisa: accedi al pre-sale esclusivo e incontra l’artista dal vivo

La musica non è fatta solo di suoni, ma anche di momenti. Quelli che precedono un concerto, l’attesa per l’apertura delle vendite dei biglietti, l’emozione di sapere che sarai lì, la corsa per arrivare sotto al palco. E se ogni passo conta, anche il modo in cui ci si arriva può fare la differenza. Per questo Visa, in qualità di Official Partner del nuovo tour di Annalisa, ha pensato a un modo per rendere ancora più speciale l’attesa del pubblico.

A partire dal 25 giugno alle ore 11:00, sarà attivo un pre-sale esclusivo dedicato ai titolari di carta Visa: 48 ore per acquistare in anteprima i biglietti delle nuove date del tour di Annalisa su TicketOne, con accesso tramite una landing page dedicata. Un vantaggio concreto per chi sceglie Visa ogni giorno, anche per vivere la musica.

Ma non finisce qui. Chi acquisterà i biglietti con carta Visa entro il 31 agosto 2025 potrà partecipare al concorso “Incontra Annalisa grazie a Visa” che mette in palio, per ogni data, quattro Meet & Greet per due persone con Annalisa per ciascuna delle seguenti tappe:

6/11/2025 a Jesolo – Palazzo del Turismo

22/11/2025 a Roma – Palazzo Dello Sport

29/11/2025 ad Assago – Unipol Forum

06/12/2025 a Bari – Palaflorio

Un’occasione unica per provare a incontrare l’artista nel backstage, dopo lo show, e condividere con lei uno di quei momenti che non si dimenticano.

Partecipare è semplice: basta acquistare almeno un biglietto per le date indicate con una carta Visa sul sito di TicketOne, registrarsi sulla landing page dedicata inserendo i primi 3 numeri della carta Visa e caricare la prova d’acquisto. Al concorso si può partecipare tante volte quanti sono i biglietti acquistati.

Con questa iniziativa, Visa continua a celebrare la musica come spazio di connessione, emozione e condivisione. Proprio come lo sport e i suoi valori, portati avanti sempre da Visa in qualità di Official Payment Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Perché, ovunque tu voglia essere, ogni passo, anche il più piccolo, può portarti più vicino a ciò che ami davvero.