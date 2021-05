Vintage icons, le icone del cinema italiano che hanno ispirato LAPS

In Midnight in Paris di Woody Allen, il protagonista interpretato da Owen Wilson, uno sceneggiatore cinematografico in crisi creativa, si ritrova in villeggiatura a Parigi. Una notte, perdendosi tra le vie della capitale francese, sale su una automobile d’epoca che lo conduce al tempo della Generazione perduta della Parigi degli Anni Venti. Se Allen avesse ambientato il film in Italia, magari a Roma, che epoca d’oro avrebbe scelto? Sicuramente gli Anni Sessanta.

Diciamocelo, chi non vorrebbe tornare ai tempi del grande cinema italiano degli Anni Sessanta? Chi non vorrebbe camminare per le strade di una magica Roma notturna, tra i grandi divi dell’epoca, respirando quell’aria frizzante che ha reso quel nostro cinema simbolo dell’Italia nel mondo? Tempi eleganti, affascinanti e seducenti come la camminata di Marcello Mastroianni che, con passi calmi e distesi, le mani spesso in tasca e il sorriso fino, si immergeva con una certa magica e misteriosa malinconia, spesso nascosta da grandi occhiali scuri, nell’euforia del boom economico. Impenetrabile, senza tempo.

Un periodo d’oro che ogni generazione futura ha rivissuto tramite le lenti sognanti di Federico Fellini, capace di raccontare perfettamente quell’epoca incredibile – in cui l’Italia era centro del mondo – nel suo capolavoro per antonomasia, La dolce vita. Nelle atmosfere raffinate, immaginifiche, ma al contempo popolari, il grande maestro fu in grado di rendere immortale quell’immaginario indimenticato, negli abiti quanto nei modi, nei gesti quanto nelle persone. Era l’epoca delle grandi dive, straordinarie attrici e straordinarie donne, quelle Sophia Loren, Virna Lisa, Monica Vitti, Silvana Mangano, Claudia Cardinale, Sandra Milo, incredibili dentro e fuori le pellicole. Impareggiabili nello stile e nel carisma.

Proprio a questa golden age del cinema e della cultura italiana si è ispirato Lapo Elkann per LAPS COLLECTION, la nuova collezione di occhiali presentata da Italia Indipendent. Una collezione unica, in grado di esprimere con armonia lo stile, la carica umana e il fermento creativo, ovvero le molteplici anime di Laps, il nome con cui Lapo ama essere chiamato tra gli amici. Queste vintage icons del Made in Italy, del mondo raccontato da La Dolce Vita, sono l’ispirazione perfetta per esprimere l’anima italiana e sofistica di questa collezione: montature bold, design timeless, interamente made in Italy, per una linea realizzata esclusivamente con materiali ultra-premium. Un omaggio ai vari e alle varie Dino, Alida, Virna, Alberto, Vittorio, Marcello, Giancarlo, per ricordarci che lo stile italiano è senza tempo.