Venezia brinda con i vini di Fantini

Fantini Group va al cinema. Il giovane gruppo vinicolo abruzzese che – fondato da Valentino Sciotti – in pochissimi anni è diventato leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia, con oltre 28 milioni di bottiglie, sarà infatti ancora una volta protagonista a Venezia, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in programma dal 31 agosto al 10 settembre .

È un ritorno, quello di Fantini, ormai habitué della rassegna. Questa volta sarà in partnership con Rolling Stone Italia; e l’inedito connubio culminerà nel grande evento in programma mercoledì 7 settembre al Lido: in un party esclusivo, attori, registi e addetti ai lavori festeggeranno le star della Mostra degustando una selezione delle migliori bottiglie targate Fantini, come le bollicine Gran Cuvée, i bianchi e i rosati della linea Calalenta, di incredibile successo, ma non mancherà nemmeno il rosso Edizione Cinque Autoctoni, celebre e pluripremiato.

Sarà un appuntamento di assoluto prestigio per una realtà vitivinicola che miete allori da anni, uno dopo l’altro. Venezia diventerà inoltre il palcoscenico perfetto per presentare il nuovo brand Fantini Group, con il payoff “Fantini, Tastemakers in wine”: perché Fantini esalta la storia della viticoltura nel Meridione, ma sa anche creare tendenze e proiettarsi nel futuro.