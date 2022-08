Venezia 79, Lexus conferma il suo legame col grande schermo

Si accendono finalmente i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia. Un’edizione che vedrà tra i protagonisti Blonde, il biopic di Marilyn Monroe starring Ana de Armas, Bones and All, che riunisce la coppia Guadagnino-Chalamet. Ma anche l’edizione che segna il ritorno di Alejandro González Iñárritu e Darren Aronofsky, l’esordio come attrice di Elodie e molto, molto altro…

In questa 79° Edizione sarà protagonista anche Lexus, che torna per il sesto anno consecutivo come Auto Ufficiale della Mostra, intensificando sempre di più il suo stretto legame con il mondo del cinema.

Al Lido di Venezia, infatti, dal 31 agosto al 10 settembre 2022, Lexus entrerà nuovamente in scena sul red carpet più atteso di tutto l’anno con il Nuovo Lexus RX, presentato in anteprima nazionale: l’ultimo gioiello elettrificato del brand sarà disponibile nelle versioni Hybrid Turbo, Plug-In Hybrid e Premium Hybrid. Un SUV iconico che unisce lusso, qualità e innovazione tecnologica.

«Siamo entusiasti e orgogliosi di tornare a Venezia e di farlo con il Nuovo Lexus RX, che quest’anno verrà presentato in anteprima nazionale su un palcoscenico così importante ed emozionante» ha dichiarato Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia. «Per il sesto anno consecutivo avremo l’onore di portare i valori che ci contraddistinguono e in cui crediamo attraverso uno dei nostri modelli più iconici. Vogliamo che gli ospiti della Mostra possano vivere a pieno l’Experience Amazing di Lexus, un connubio unico di design, qualità, tecnologia e attenzione all’ambiente.»

Come Auto Ufficiale dell’evento, durante tutta la Mostra, Lexus accompagnerà attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet. Tra le 40 vetture presenti, ci saranno alcuni modelli iconici come il nuovo NX, primo ibrido Plug-in Hybrid Lexus, il crossover 100% elettrico UX 300e e la raffinata LC Convertible. .

Qui di seguito, un anticipo di quello che è successo l’anno scorso. Seguiteci qui e sui social per non perdervi nulla della Mostra del Cinema: