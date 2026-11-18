Ballare la domenica in un bar, tra il bancone e la vetrina dei dolci, con il caffè ancora in mano. Detta così sembra la trovata di un barista annoiato, e invece è una delle cose di cui si parla di più quando si parla di clubbing, almeno nell’ultimo anno. Lo hanno battezzato “soft clubbing”. Tra Londra, Berlino e New York gli eventi di daytime clubbing riempiono bar e caffetterie già dalla mattina, e anche in Italia, da Milano fino a Bari e Catania, i dj set nei locali dove di solito si fa colazione si sono moltiplicati in fretta. Niente code all’ingresso, niente rientri alle sei del mattino e il lunedì in ufficio con la faccia di chi non ha dormito. O quasi.

VELO ha deciso di portare questa formula a Milano e Roma con otto appuntamenti tra novembre e dicembre, tutti di domenica, in posti che con la musica di solito c’entrano poco, pasticcerie, bakery, bar. Il brand di BAT Italia non ha fatto tutto da solo, anzi, si è appoggiato a chi le feste nelle due città le organizza già.

A Milano ci sono Espresso e WOAD (sta per Walking on a dream, per intenderci, un format che negli ultimi anni è passato da diversi locali milanesi), a Roma invece c’è Sunday Collective. «Con questo progetto vogliamo approfondire le potenzialità di questa formula in due contesti urbani differenti, collaborando con realtà che conoscono da vicino le rispettive scene e comunità», racconta Gregor Schmidinger, Head of Multicategory Activation di BAT Italia. Il tutto rientra in Live Original, la nuova brand expression di VELO, che parla di vivere le proprie passioni senza seguire per forza il copione. Qui il copione è quello della notte in club, preso e spostato di dodici ore.

Il calendario è partito domenica 15 novembre, con le due città che ballano sempre lo stesso giorno. Il primo appuntamento è stato con WOAD da Cantun Bakery a Milano e con Sunday Collective al Move HiFi Bar di Roma. Il 22 novembre Espresso porta la consolle alla Pasticceria Clivati, che a Milano non è proprio nuova a questo tipo di esperimenti (già a marzo aveva ospitato un pomeriggio di soft clubbing), mentre a Roma ci si sposta da Punto Fermo. Il 6 dicembre è lo stesso programma, Espresso di nuovo da Clivati e Sunday Collective di nuovo da Punto Fermo. Il 13 dicembre si chiude con WOAD che torna da Cantun e Sunday Collective all’Angelineria, giusto in tempo per le feste. Per chi a dicembre il sabato sera ha già dato, la domenica in pasticceria è un’alternativa niente male.



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