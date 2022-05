‘Urban Giants Festival’ torna dopo due anni di stop: attesi più di 100 writers

Milano torna a essere lo sfondo ideale per Urban Giants, l’evento di graffiti più importante d’Italia in programma l’11 e il 12 giugno nel Comune di Trezzano sul Naviglio. È qui che verrà ospitata la manifestazione, arrivata alla sua settima edizione, in grado di riunire più di 100 writers e street artist provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo. Nella nuova location, compresa tra il Centro Ugo Tognazzi in Via Castoldi e i muri perimetrali, per i giorni del festival sarà possibile, in modo totalmente gratuito, vivere i luoghi interessati dalla rassegna e osservare le opere degli artisti che hanno aderito. Le giornate saranno arricchite anche con numerose attività, che permetteranno a tutti di vivere un’esperienza totalizzante nel mondo dei graffiti.

Quest’anno, inoltre, l’associazione We Run The Streets collaborerà in sinergia con l’associazione Grupifh (GRUppo di Promozione Iniziative a Favore dei portatori di Handicap). ‘Urban Giants’ si integrerà così all’evento “Birreficenza” che rappresenta lo strumento di raccolta fondi per le attività a favore del soggetti più fragili.

Tutte le info qui.