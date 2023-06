Unplugged e felici: Nike Well Collective porta il benessere al livello successivo

“Unplug”: staccare la spina, prendersi un momento tutto per sé e lasciare per un attimo la frenesia degli impegni. Negli ultimi tempi si è parlato molto di come prendersi un pausa dal caos della vita quotidiana. Qualcuno trova rifugio in nuove comunità, altri nella lettura, altri ancora passeggiano in montagna alla scoperta delle bellezze della natura. E oggi arriva anche Nike Well Collective. Uno spazio di respiro, consapevolezza e incontro, per rispondere alle esigenze di benessere di una community di amanti dello sport e del movimento sempre più variegata.

Nike Well Collective ha esordito lo scorso 21 giugno, non a caso solstizio d’estate e International Yoga Day, presso Portait Milano in Piazza del Quadrilatero nei nuovi spazi di Antonia, la boutique di abbigliamento e accessori d’alta gamma fondata nel 1999 da Antonia Giacinti. Una sessione immersiva di yoga, un panel di discussione tutto dedicato al movimento e al benessere, e tanti ospiti dalle più diverse walk of life. Obiettivo della giornata: creare un inno all’inclusione e al supporto reciproco. Perché, come dice Nike, essere un marchio sportivo, oggi, non basta. Bisogna aprire spazi di dialogo e accettazione, così da creare il mondo più gentile che tutti meritiamo.

Quello di Nike è un vero e proprio mission statement, ed è per questo che il brand ha individuato alcuni pilastri valoriali fondanti per il Well Collective, alla base anche dell’approccio olistico al fitness da sempre promosso da Nike. Movimento, Mindfulness, Alimentazione, Riposo e Sintonia. Non solo una promessa, ma una strada concreta per integrare sempre di più i servizi offerti alla propria community, facendo interagire attività online e offline come mai prima. E infatti, la prima novità è che, nei prossimi mesi, i negozi Nike Live verranno trasformati in Nike Well Collective, sviluppando così di pari passo ogni punto di contatto con il cliente di Nike: activity app, piattaforme digitali, e negozi fisici. Il tutto con particolare attenzione al sostegno del benessere femminile e alla personalizzazione dell’esperienza sui bisogni specifici di ogni singolo cliente.

«Sempre di più si cercano modi per staccare dalla frenesia e riconnettersi con noi stessi. Questo desiderio è pienamente catturato dall’evento Nike dedicato all’International Yoga Day – al tramonto del giorno del solstizio d’estate in un setting speciale dove l’energia spirituale e il potere fisico si uniscono». A parlare è proprio Antonia Giacinti, che con Antonia ha sempre ricercato equilibro ed eleganza, precorrendo virtuosamente alcuni dei bisogni della società contemporanea.

Ma equilibrio ed eleganza sono anche tra i tratti caratteristici dello yoga, disciplina sempre più praticata e veramente unica per come unisce alto e basso, paura ed equilibrio, singolo e collettivo. Una pratica che lega spirito e corpo, e che obbliga a lasciarsi ogni altro pensiero alle spalle, facendo esperienza totale del momento. Valeria Margherita Mosca – forager, chef, guida escursionistica ambientale e host del panel di discussione – sottolinea questo aspetto fondamentale dello yoga: «Attraverso la pratica abbiamo la possibilità di farci guidare dalle sensazioni, di sviluppare una connessione profonda tra corpo e mente. Vivere con volontà l’integrazione di: movimento, consapevolezze, nutrizione, riposo e sintonia, abbracciare un approccio olistico nel fitness e nel quotidiano».

Mens sana in corpore sano, dunque, come avrebbero detto i padri del pensiero occidentale. Non solo un detto nobile, ma una filosofia di vita. Perché il movimento giova alla mente, e, di conseguenza, la mente gioverà al corpo. Un approccio olistico al benessere, di cui anche la cantante Gaia sottolinea l’importanza: «Mindfulness è la possibilità di interrompere la frenesia, fermarsi per evadere dalla bulimia del tempo in cui viviamo. La respirazione è la chiave per uscire dall’ansia, dalle gabbie. Un’opportunità di ascoltarsi e di comprendere il proprio ruolo nel mondo».

Non ci potrebbe essere riassunto migliore per la missione del Nike Well Collective. Unplug, and be happy.