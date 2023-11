Una serata a tu per tu con Ernia

“Però mi si ferma il battito…“, Ernia canta il ritornello della sua hit Superclassico e un pubblico di poche, fortunate persone lo accompagna in coro per uno show davvero intimo.

Il rapper è stato infatti il protagonista di un concerto esclusivo in una delle sale del Moysa, il nuovo spazio creativo aperto a Milano da due pesi massimi della musica italiana: il manager Fabrizio Ferraguzzo e il produttore Shablo.

L’evento è stato organizzato in occasione della Milano Music Week da Ploom, marchio del gruppo JTI, per promuovere Ploom X, l’innovativo riscaldatore di tabacco che garantisce 5 minuti di sensazioni illimitate.

E gli invitati alla serata hanno avuto la possibilità di godere, per un tempo davvero illimitato, degli ambienti del Moysa: dall’elegante bar ristorante alle accoglienti sale d’ascolto e registrazione del luogo, reso ancora più affascinante da uno spettacolare light design realizzato appositamente per questo appuntamento.

Prima dello show-case di Ernia, l’atmosfera è stata scaldata dal dj-set di Cucina Sonora, nome d’arte di Pietro Spinelli, un musicista che sublima la contaminazione tra studi classici e musica elettronica: la colonna sonora ideale per sorseggiare un bicchiere di vino in attesa di uno dei nomi di punta della scena urban del nostro Paese.

Telefono in mano pronto a far stories, una cinquantina di fan ha dunque avuto l’opportunità davvero unica di seguire da vicino il live di Ernia, che ha cantato i suoi successi Il mio nome, Ferma a guardare, la già citata Superclassico e il tormentone Parafulmini in un ambiente raccolto, faccia a faccia tra cantante e pubblico, come in una festa tra amici.

Dopo lo spettacolo del rapper, gli invitati di Ploom hanno continuato a vivere gli spazi del Moysa, approfittando dello studio fotografico allestito per uno scatto in posa da rock star, ballando con il dj set di Fred Simonetta e del padrone di casa Shablo, e naturalmente provando le sensazioni illimitate offerte dal dispositivo Ploom X.