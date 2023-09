Un mare di musica con Costa Crociere

Ed Sheeran aveva in mente il mare delle Canarie quando ha scritto la canzone d’amore Tenerife Sea, paragonando il blu degli occhi della sua ragazza al colore dell’Oceano Atlantico. E un suo collega ben più anziano, il compianto Leonard Cohen, si era invece innamorato delle isole della Grecia, andandoci a vivere e conoscendo proprio laggiù la sua musa ispiratrice Marianne Ihlen.

Poi ci sono i Beatles, che dal porto di Liverpool erano sbarcati ad Amburgo per quei primi anni di concerti che li resero leggende non ancora ventenni. E i Rolling Stones, anche loro spinti dal mare, prima verso mete predilette dalla Beat Generation come il Marocco e Tangeri e successivamente verso la Costa Azzurra per le registrazioni di un album epico come Exile on Main St.

Oceano Atlantico, Mare del Nord, Mediterraneo e le coste bagnate dalle loro acque sono lo scenario naturale e culturale attraversato dalle Costa Voyages di Costa Crociere: una nuova esperienza di crociera pensata per vivere in maniera unica lunghi itinerari, anche grazie alla musica e alla media partnership con Rolling Stone Italia.

Fino a novembre 2023 e da aprile e giugno 2024, è infatti possibile godersi una vacanza in crociera da 10 a 14 giorni raggiungendo con le sei navi della flotta – Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Pacifica e Costa Diadema – destinazioni affascinanti, come i già citati Marocco e Canarie, la Turchia, l’Egitto, le Azzorre, la Normandia, la Spagna e tante altre località suggestive: ogni tappa sarà un’occasione per rivivere a bordo suggestioni musicali ed esplorare a terra luoghi che hanno ispirato o ospitato fenomeni ed eventi pop.

Ed è proprio il viaggio e le inevitabili contaminazioni che comporta il filo conduttore di una serata speciale prevista su ogni Costa Voyages: The Beatles vs The Rolling Stones, uno spettacolo live presentato dal giornalista e critico musicale Ernesto Assante in collaborazione con Rolling Stone Italia.

«Pensiamo all’importanza dell’India per la musica dei Beatles oppure ai 50 giri del mondo che i Rolling Stones hanno fatto nel corso della loro carriera», spiega l’ideatore e conduttore del format, Assante: «Per questo il nostro racconto sulla nave non poteva che iniziare proprio con il viaggio: come le due band hanno cantato e quanto hanno viaggiato nella loro vita».

E dunque la Mark Hanna Band, il gruppo protagonista dello show, apre la scaletta con due canzoni ben precise: «Back in the Ussr dei Beatles, che comincia proprio con il suono di un aereo in partenza», racconta Assante, «e Brown Sugar dei Rolling Stones, che parla di una nave e un trasferimento. Ma il nostro è un approccio largo, ci piace l’idea che la stessa storia di queste due band sia un viaggio».

Lo spettacolo The Beatles vs The Rolling Stones funziona come una sorta di “Battle of the Bands”, una sfida tra i due gruppi il cui vincitore è decretato dagli ospiti a bordo delle Costa Voyages.

Prima di ogni brano, il presentatore racconta storie e aneddoti legati ai due gruppi, toccando temi come ribellione, impegno sociale, amore e amicizia. Poi la band suona dal vivo un paio di canzoni manifesto dell’argomento e infine il pubblico decreta il vincitore tra Beatles e Rolling Stones.

Oltre l’intrattenimento con la musica di Fab 4 e Stones, sono tante le esperienze che gli ospiti delle Costa Voyages potranno fare durante il loro viaggio: se alle orecchie ci pensa la Mark Hanna Band, del palato si occupano chef come Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Angel Leon, autori di un menù inedito per queste crociere; e il Maestro dei Maestri Iginio Massari che, con il Maestro Riccardo Bellaera, ha contribuito alla creazione di 14 nuovissimi dessert serviti sulle Costa Voyages.

Ci saranno inoltre serate eleganti tra Gala e sfilate di moda, workshop creativi, la possibilità di una visita guidata dietro le quinte della nave tra cucine, ponte di comando e altri spazi riservati agli addetti ai lavori, e giochi divertenti, anche a tema musicale.

Così, dalla partenza al rientro, le onde del mare porteranno gli ospiti a scoprire aspetti musicali magari inediti delle città portuali toccate dal viaggio, tra tradizione locale e contaminazioni pop: negozi di dischi, club storici, location di concerti epici o luoghi che hanno influenzato i grandi del rock.

Immaginiamoci su una Costa Fortuna attraccata nel mare della Grecia e pensiamo per esempio a un artista come Mikis Theodorakis, le cui canzoni sono state interpretate sia dalla nostra Milva (Sogno di libertà) che dagli stessi Beatles (The Honeymoon Song), oppure a Misirlou, una canzone folk greca che, riarrangiata in salsa surf dal chitarrista americano Dick Dale, è diventata celebre in tutto il mondo come colonna sonora del film di Quentin Tarantino Pulp Fiction.

E una crociera sulla Costa Pacifica ci porta in Egitto, dove le piramidi di Giza hanno ospitato concerti memorabili di Grateful Dead nel 1978 e Red Hot Chili Peppers nel 2019, e le cui atmosfere e incisioni geroglifiche hanno contribuito al grande successo di un tormentone pop come Walk Like An Egyptian delle Bangles.

Ogni itinerario delle Costa Voyages di Costa Crociere è un'esperienza unica, ma il mare è sempre musica per le orecchie e il cuore.