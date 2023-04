Tutti gli amori del Coachella 2023

Leonardo DiCaprio e Irina Shayk



Ma come: lei non si rivedeva con l’ex e padre della figlia Lea de Seine Bradley Cooper e pensava a un altro pargolo? E lui, dopo aver mollato Camila Morrone (appena 25enne, come da tradizione), non stava esplorando la relazione con Gigi Hadid? Ai gossippari l’ardua sentenza, noi ci limitiamo a registrare che il Leo nazionale e la super top al Coachella sono stati beccati insieme almeno un paio di volte. Niente di compromettente eh, ma evidentemente abbastanza su cui speculare: sorrisi, sussurri all’orecchio, l’attore che le sistema l’orecchino. Prima DiCaprio e Shayk se la sono spassata all’after party Levi’s and Tequila Don Julio’s Neon Carniva sabato sera, e poi, domenica hanno assistito al concerto di Frank Ocean. Chissà.

Bad Bunny e Kendall Jenner



Se ne parlava già da febbraio, dopo che i due erano stati visti baciarsi in un club. Poi avevano fatto un’uscita a quattro con Hailey e Justin Bieber e lui avrebbe dissato in un pezzo l’ex di lei, il cestista Devin Booker. Alla fine era arrivata la foto del limone. Durante il fine settimana a Indio, Kendall (habitué vippissima del festival) era sotto palco durante il set del rapper venerdì sera ed è stata filmata mentre ballava Después de la Playa con un gruppo di amici. La modella di casa Kardashian ha anche fatto un cameo blink-or-you’ll-miss-it in una Instagram story di Bad Bunny: lui canta mentre guida un kart da golf, si vedono dei capelli castani mossi dal vento e si sente la voce di Jenner in sottofondo. E poi la coppia è stata immortalata nel bel mezzo di un momento tenero in mezzo alla folla del Coachella. I Like It (cit.)

Rosalía e Rauw Alejandro



La relazione è stata ufficializzata nel settembre del 2021, ma la star catalana non ne ha mai voluto parlare troppo. Le cose sono però cambiate negli ultimi mesi: il brillocco è arrivato lo scorso marzo, insieme all’annuncio di fidanzamento della coppia più cool del mondo latin pop e all’EP congiunto, RR (un caso?!). Non è stata quindi propriamente una sorpresa quando Rauw Alejandro si è presentato sul palco del Coachella per cantare con Rosalía Beso e Vampiros. Fuego sul palco, besito finale e lacrimuccia di lei. Aww.

Shawn Mendes e Camila Cabello



Si erano mollati un anno e mezzo fa. E sì, erano rimasti amici, lui le ha sempre fatto ascoltare i suoi pezzi ecc. ecc. Ma tra un concerto e l’altro, qui, c’è scappato un bacio (che è diventato subito virale) in mezzo alla calca danzante coachellina. C’è chi parla di strategia di marketing per pubblicizzare nuova musica in arrivo. A noi poco importa. A volte quello che succede al Coachella, rimane al Coachella. O forse no.