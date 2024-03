Tucano: quattro decenni di eccellenza italiana

Sono passati quasi quarant’anni, ma come dice il proverbio: i quaranta sono i nuovi venti! Scherzi a parte, pur essendo nata nel 1985, Tucano sembra un’azienda ancora giovanissima, dimostrando una freschezza e una spinta all’innovazione unica nel settore. Tucano, infatti, ha scolpito il suo nome nell’ambito del design italiano focalizzandosi principalmente nel settore delle borse, degli zaini e delle custodie per lavoro, viaggio e tempo libero. La lungimiranza dell’azienda si è manifestata fin dagli albori della rivoluzione digitale quando, negli anni Novanta, è stata la prima in Italia a produrre accessori rivoluzionari come tappetini per mouse e porta-CD.

La filosofia di Tucano si basa su concetti fondamentali di leggerezza, flessibilità e funzionalità avanzata nella protezione degli oggetti. Un esempio tangibile di questa filosofia è rappresentato dalla custodia Second Skin, ideata per laptop, ancora oggi considerata un’icona di design e funzionalità nell’ambito dell’accessoristica tecnologica. Chiunque di voi che state leggendo ne ha una o l’ha presa in mano pensando immediatamente di averne bisogno!

Con una quota di mercato del 50% nel settore dell’elettronica di consumo italiano, Tucano ha continuato a consolidare la sua leadership offrendo una vasta gamma di custodie progettate per dispositivi come iPad, tablet, MacBook e laptop. In un mercato sempre più competitivo, l’azienda si è contraddistinta per l’innovazione e l’eccellenza dei suoi prodotti, mantenendo la sua posizione di riferimento in Italia e nel mondo.

Oggi, Tucano si lancia in una nuova avventura ampliando la sua offerta con prodotti dedicati al settore Travel. Zaini, borse e trolley progettati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori contemporanei. Attenzione al design, linee innovative, tecniche coerenti con la “brand identity”. Una nuova sfida che non solo preserva ma esalta le qualità distintive del marchio anche all’interno dei nuovi segmenti di mercato.

Dal 2017, Tucano ha intrapreso un percorso di ecosostenibilità utilizzando tessuti e componenti ottenuti dal riciclo della plastica, arrivando oggi a realizzare l’80% dei suoi prodotti con materiali riciclati. Questo impegno verso la sostenibilità si traduce in una serie di iniziative ecologiche, inclusa la gestione responsabile dei rifiuti, la riqualificazione energetica e la riduzione degli sprechi.

Italia, dicevamo, ma anche mondo. Perché Tucano guarda fuori, a un mondo senza confini. Con una presenza consolidata in oltre sessanta paesi e una produzione annua di cinque milioni di prodotti destinati a prodotti Apple e settori come educazione, tecnologia, viaggi e lifestyle, Tucano continua a guidare il mercato. La combinazione di design all’avanguardia, innovazione e un impegno verso un futuro sostenibile posiziona Tucano come un marchio leader nel panorama dell’accessoristica tecnologica e del travel.