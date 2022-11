Truly Unique People Party, una festa proiettata nel futuro

Ambasciatore sonoro del futuro. È così che potremmo presentare Dj Protein, l’artista che martedì sera ha scatenato il divertimento in occasione della festa di chiusura della prima giornata di Linecheck Music Meeting & Festival al BASE di Milano.

Un evento, supportato da Rolling Stone, a cui hanno partecipato tutti gli esponenti degli Stati Generali dell’Intrattenimento, professionisti del settore che nel corso del pomeriggio si erano confrontati per scrivere insieme proprio il futuro dell’entertainment.

La serata è stata davvero unica, come tutte le personalità sul dance-floor. L’atmosfera nella Room 1400 del BASE era elettrica e Dj Protein in consolle ha scaldato ulteriormente l’ambiente con la sua energetica selezione house, davvero l’ideale per rilassarsi e divertirsi dopo un’intensa giornata di lavoro, punto di partenza sia di questa ottava edizione di Linecheck che di un lungo percorso creativo condiviso da tutte le figure coinvolte negli Stati Generali dell’Intrattenimento organizzati da Truly Unique People by Ploom in collaborazione con Rolling Stone.