Truly Unique People Hub: la casa degli artisti emergenti al Base di Milano

Da sempre, Linecheck è l’occasione perfetta per scoprire le realtà e gli artisti di cui tutti parleranno nei mesi a venire. L’edizione 2022, particolarmente ricca di eventi e incontri, non fa eccezione. Il luogo in cui immergersi nelle sonorità più interessanti del momento è il Truly Unique People Hub, presentato da Rolling Stone in collaborazione con Ploom dal 23 al 25 novembre a BASE Milano. Ogni pomeriggio, gli emergenti più interessanti della scena italiana saranno protagonisti di un incontro e di uno showcase esclusivo.

Il 23 novembre ad aprire le danze è Cucina Sonora, un progetto nato nel 2014 da un’idea di Pietro Spinelli. Si è fatto inizialmente notare con il suo primo album autoprodotto Toys for Kids, registrato tra l’Italia e Berlino, che lo ha portato in tour anche all’estero per più di 60 date; oggi è impegnato a presentare il suo nuovo album Notte, uscito ad aprile 2022 (Believe Distribution).

Il 24 novembre è il turno di Lil Jolie: artista urban giovanissima, cresce nella provincia campana ed emerge grazie alla sua grande popolarità sulla piattaforma SoundCloud, dove viene notata da Warner Music. Molto amata dalla nuova wave romana (ha già collaborato con Carl Brave, Ketama126 e Close Listen), nel maggio 2022 ha pubblicato il suo primo EP ufficiale, Bambina.

Il 25 novembre, infine, è la volta di Hu: abbiamo imparato a conoscerla a Sanremo, dove ha presentato il brano Abbi cura di te in coppia con Highsnob. Cantante, producer e polistrumentista, ha iniziato la sua carriera musicale come turnista, per poi dedicarsi alla sua musica e diventare uno dei nomi più apprezzati della scena underground italiana. Il suo album di debutto, Numeri primi, è uscito a marzo 2022.

L’appuntamento con Truly Unique People Hub è il 23, 24 e 25 novembre a BASE Milano a partire dalle 14.15.