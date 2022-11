Torna Effetto Domino: ecco come partecipare

Danza, ma pure arte e cubbling fusi in una serata unica. Torna Effetto Domino, l’evento che celebra le eccellenze del mondo della danza italiana e che diventato ormai appuntamento imperdibile per coreografi, ballerini, performer, addetti ai lavori e celeb.

Protagonisti del nuovo appuntamento i coreografi Mattia Tuzzolino, Martina Toderi, Dalila Frassanito, Adriano Bolognino, Shady Salem, Orlando Moltoni e Silvia Marti che si alterneranno sul palco degli STUDIOS a Roma, dove presentando progetti inediti, creati in esclusiva per Domino.

Nato da un’idea dei danzatori e coreografi Adriano Bettinelli, Irma di Paola e Luca Paoloni, con la collaborazione della PR e organizzatrice Roberta Pitrone, Evento Domino è diventato negli anni importante vetrina per lo sviluppo e la promozione della danza. Ai visual la mano di IED Roma, e si potranno ammiare le opere di Scart Line e le realizzazioni di luce di Neon Flex Mood. L’appuntamento è per sabato 26 novembre agli Studios di ia Tiburtina 521. Biglietti in cassa o su DICE.