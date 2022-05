The Rolling Stones LEGO® Art, i mattoncini LEGO più rock ‘n’ roll di sempre

Alcuni simboli nascono per resistere e rimanere nella storia. Quasi fossero magici, travalicano il tempo e le generazioni, i confini e le nazioni, diventando parte della nostra cultura. Così accade anche per certa incredibile musica che, una volta pubblicata, rimane nei nostri ascolti sfidando i cambiamenti e le evoluzioni dei generi e delle tecnologie, immortale e indimenticabile. Sono pochi, pochissimi i casi, però, in cui un simbolo e una musica riescono assieme in questo miracolo, e non ci sono dubbi che uno di questi rarissimi casi siano i The Rolling Stone e la loro iconica linguaccia.

La band di Mick Jagger e Keith Richards è la storia del rock e la loro linguaccia, realizzata nel 1970 dal grafico John Pasche, ne è il simbolo per eccellenza. Avendo accompagnato una delle band più importanti della storia della musica per oltre cinquant’anni di successi planetari, non c’è luogo o cultura che non conosca la linguaccia degli Stones o che non sappia ciò che rappresenta: il rock ‘n’ roll in tutto il suo anticonformismo.

Per celebrare i sessant’anni della band britannica, il Gruppo LEGO, che da quasi un secolo ci fa sognare lasciandoci costruire mondi e universi di ogni sorta con i suoi mattoncini colorati, lancia il nuovo set The Rolling Stones LEGO® Art, il set più rock ‘n’ roll di sempre, omaggiando proprio quell’iconica linguaccia e permettendo a tutti i fan degli Stones di dare una forma a mattoncino alla propria passione. Il celebre logo della band, apparso per la prima volta nel fortunato album Sticky Fingers, è qui riprodotto in un set delle dimensioni 57 cm x 47 cm, composto da 1.998 pezzi, in grado di far rivivere l’emozione dei concerti e di tutte le canzoni della band più rock di sempre. Per render la linguaccia il più possibile simile all’originale, The Rolling Stones LEGO® Art, a differenza delle precedenti linee Art del Gruppo LEGO, utilizza l’intera gamma dei mattoncini in modo da mettere in risalto tutte le linee create dall’opera di John Pasche.

Durante la costruzione del set, per entrare ancora di più nel mood rock degli Stones, i fan potranno farsi accompagnare da quasi un’ora di contenuti audio, con i brani più celebri del gruppo e un’intervista esclusiva al mitico John Pasche che, per questo omaggio sotto forma di set LEGO della sua opera, si è definito più che mai onorato e felice.

«Siamo davvero entusiasti di rivelare ai fan e le fan del mattoncino questo nuovo set, nato dalla collaborazione con i Rolling Stones, icone del rock che hanno accompagnato le generazioni in un viaggio nella musica che dura ormai da 60 anni»- commenta Marco Capone, General Manager di LEGO Italia – «Ecco cosa unisce il Gruppo LEGO alla band: la passione per la creatività che sia nella musica o come nel nostro caso nel gioco e soprattutto l’amore dei fan di ogni età, un amore per i mattoncini LEGO che dura ormai da 90anni!»

Certi simboli sono fatti per rimanere, proprio come certa musica, riproducendosi nella storia nei modi più incredibili. I The Rolling Stones e la loro linguaccia sono così entrati nella storia e nell’immaginario collettivo nelle forme più imprevedibili, diventando simbolo universale della cultura rock. A sessant’anni dalla loro nascita, saranno i mattoncini colorati più celebri, quelli del Gruppo LEGO, a farci vivere, in un nuova forma, la storia più rock ‘n’ roll di sempre, per un per un omaggio che sa di mito, di storia, di rock.