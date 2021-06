Terminate le selezioni per l’edizione 2021 di Immediate

Anche quest’anno, per inseguire e sfruttare appieno le opportunità offerte dai rapidissimi cambiamenti che ogni giorno si susseguono nel mondo di media e intrattenimento, torna Immediate, il primo acceleratore d’impresa verticale nel mondo dei media creato dalla casa di produzione cinematografica RS Productions con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center e – da quest’anno – anche di H-FARM.

Già l’anno scorso Immediate ha dimostrato di essere qualcosa di unico in Europa: un hub creativo e tecnologico per fornire supporto legale, finanziario, di marketing e coaching a una serie di start-up del settore, a cui viene data la possibilità di creare contenuti in appositi studios attrezzati e a cui viene insegnato come cogliere tutte le opportunità offerte da un mercato che premia l’innovazione.

Come l’anno scorso, anche quest’anno la prima fase del progetto è iniziata con una call per individuare i partecipanti e una prima selezione di 19 start-up che accederanno al Deal Line Up, in cui dovranno presentare i loro progetti di fronte a una giuria composta da esperti di settore – tra cui, da quest’anno, anche Rolling Stone.

Ecco di seguito l’elenco delle start-up selezionate:

KLEISMA

TECLA SYSTEM

XRIT

NUWA

DIGITAZON

IMMERSIVE REALITY STUDIOS STOCKHOLM

PHLAY

FLAMEL

VDNEWS

MUNI

IPERVOX

WAIT4CALL

KUTKOOT

COCOONERS

ASC27

ALCMEON

GRAMMELOT

VOCALLY.FM

SQUARE