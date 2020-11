Talking Sofa: arte, musica e Milano nel nuovo format di Fred Perry

Un negozio si trasforma in un centro di creatività, un punto d’incontro tra artisti e pubblico, un luogo dove confrontarsi, scambiarsi esperienze, raccontare la propria storia. È da questa idea che nasce Talking Sofa, il nuovo format digitale che Fred Perry – marchio storico dello sportswear e streetwear inglese – ha messo in piedi a pochi mesi dall’apertura del suo primo store milanese.

Sviluppato in collaborazione con la boutique creativa Musa, Talking Sofa mette al centro lo storico legame tra il brand e il mondo della musica. Come? Con una serie di interviste particolari: comodamente seduti su un divano in pelle, gli artisti e musicisti protagonisti di ogni puntata del format raccontano il proprio percorso artistico, svelano aneddoti e segreti, approfondiscono il loro rapporto con la musica e la città di Milano. È una chiacchierata informale, leggera, un modo nuovo per restare in contatto con il proprio pubblico. Dall’altra parte del divano c’è Carlo Pastore, conduttore radiofonico e direttore artistico del MI AMI, questa volta nel ruolo di intervistatore.

Il format, spiega la responsabile marketing Socrep Alexandra Pfeifer, ha tre temi chiave: il concetto di comfort zone, le chiavi per sbloccare la propria crescita personale e la città di Milano. «Il 2020 è un anno particolare per tutti, un anno di cambiamenti, e il segreto è concentrare le energie non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo», dice. «Tramite questo format vorremmo mandare un messaggio di speranza e positività, con la consapevolezza che il cambiamento non porta sempre crescita, ma non c’è crescita senza cambiamento».

Per cominciare, sul divano di Talking Sofa si sono accomodati tre personaggi diversissimi ma accomunati da due cose: il legame con la musica e l’amore per Milano. Si tratta di Ema Stokholma, DJ specializzata in set pieni di spunti e sfumature diverse – hip hop ed electro, funk e deep house –, l’artista e videomaker Federico Clapis, e i Coma_Cose, uno dei progetti più particolari e affascinanti della scena indie italiana, che hanno conquistato con il loro mix tra hip hop e cantautorato.

Le video interviste di Talking Sofa sono tutte girate da Matthias Salzburger – autore di The Loop, I Am Mia, Thicker than Water – e sono disponibili in versione integrale sui canali social di Fred Perry. L’ultima, quella dedicata ai Coma_Cose, è online da oggi.