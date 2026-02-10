Stone Island Stellina SS’026: A. G. Cook indossa il futuro tecnico della nuova stagione

Stone Island torna a spingere sull’acceleratore della sperimentazione con Stellina Spring/Summer ’026, la linea ad alte prestazioni del brand che si muove tra ricerca tecnica e immaginario contemporaneo. A incarnare lo spirito della nuova stagione è A. G. Cook, producer e artista inglese tra i più influenti della scena pop elettronica contemporanea, scelto per indossare uno dei capi chiave della collezione.

Classe 1990, Cook è diventato un nome centrale nel 2013, quando ha fondato l’etichetta PC Music, laboratorio creativo che ha lanciato artisti come Hannah Diamond, GFOTY, Danny L Harle e felicita e che, con la sua estetica pop iper-satura e artificiale, ha contribuito a definire le basi di quello che oggi conosciamo come hyperpop. Negli anni successivi ha ampliato il proprio raggio d’azione diventando executive producer e collaboratore chiave di Charli XCX, oltre a pubblicare musica solista sotto il proprio nome e alias come DJ Lifeline e DJ Warlord.

Protagonista assoluta della nuova stagione è la giacca 3L GORE-TEX MADE WITH BIONIC POLY, un capo tecnico pensato per unire funzionalità estrema e design minimale. Impermeabile, antivento e altamente traspirante, nasce da un tessuto a triplo strato con membrana GORE-TEX e mesh protettivo interno, sottoposto ai test più rigorosi per garantire performance e durabilità. A livello estetico, il capo mantiene il linguaggio distintivo della linea Stellina: etichetta nera con motivo a rombi, silhouette pulita e costruzione ingegnerizzata. I producer approvano.