Sta per iniziare la nuova edizione di Effetto Domino: ecco come partecipare

Pop & Life

Boss Doms, Nava, Davide Calgaro e l’adrenalina dei 5 minuti prima del live. Un racconto inedito e unico by Ploom

Il chitarrista-producer-dj, la cantante-performer e l’attore comico sono i protagonisti di Five Minutes Before by Ploom, la serie di video-interviste in cui gli artisti raccontano come vivono i momenti che precedono il loro show