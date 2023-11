Sentite questo mare come suona: è la musica di Costa Crociere

Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison a Tenerife, John Lennon a Malaga. Furono queste le mete scelte dai Beatles per le loro vacanze nella primavera del 1963, subito dopo aver registrato il loro album d’esordio Please Please Me e prima di conquistare definitivamente la fama mondiale.

Sessant’anni dopo, è possibile rivivere quella stessa atmosfera grazie agli itinerari Costa Crociere tra Mare del Nord, Oceano Atlantico e Mediterraneo, imbarcandosi sulle Costa Voyages e godendosi una nuova esperienza di crociera tra relax, divertimento e scoperta di storie inedite e paesaggi mai visti.

Pensatevi a bordo di una crociera da 10 a 14 giorni su una delle sei navi della flotta – Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Fascinosa, Costa Pacifica, Costa Diadema e Costa Firenze – durante la quale assistere e partecipare al game show The Beatles vs The Rolling Stones, una serata in collaborazione con Rolling Stone Italia.

È uno spettacolo live ideato e presentato dal giornalista e critico musicale Ernesto Assante che alterna un vero e proprio concerto suonato dalla Mark Hanna Band a momenti di storytelling dedicati alla carriera dei due storici gruppi rock, canzoni dei Fab 4 e degli Stones intervallate da aneddoti e curiosità su Paul McCartney, Mick Jagger e compagni.

Ma questo show è solo uno dei tanti momenti musicali che animano i viaggi di Costa Crociere perché musica e suggestioni pop vi accompagneranno durante tutta la vacanza, anche per via della programmazione del teatro, che varia ogni sera.

Immaginiamo di trascorrere qualche giorno sulla Costa Firenze per un lungo giro dal Mediterraneo all’Atlantico, diretti verso quelle Isole Canarie scelte dai Beatles per la loro prima vacanza da adulti negli anni Sessanta (le partenze in programma sono 10 novembre, 8 e 22 dicembre, 7 gennaio 2024, andate sul sito www.costacrociere.it e scoprite la crociera perfetta per voi).

Innanzitutto è la nave più nuova della flotta ed è un’opera d’arte totale, come la città da cui prende il nome: 969 cabine con balcone, 4 piscine, 13 ristoranti e 7 bar & lounge.

Salpando da Savona con la Costa Firenze avrete nelle orecchie la musica dei cantautori liguri – Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli – che, anche da questo lembo di mare, hanno tratto ispirazione per alcune loro opere: Il pescatore, Ballata del marinaio, Sapore di sale, solo per citarne alcune.

Ma viaggiando verso Valencia, il cantautorato italiano lascerà spazio prima ai motivetti yé yé della French Riviera degli anni Sessanta – il twist très chic cantato da stelle come Brigitte Bardot e Françoise Hardy – e poi al Balearic Sound, ossia la musica dance contaminata dal mood mediterraneo nata e cresciuta negli anni Ottanta nei dintorni di Ibiza anche grazie ad artisti come il napoletano Enzo Avitabile, autore di Black Out, un vero e proprio classico del genere.

Concedetevi un caffè o un drink in Piazza Della Signoria, uno degli spazi ideali della nave dove darsi appuntamento prima di gustarvi la paella, piatto tipico locale di Valencia, città spagnola nota anche per la Città della Scienza e delle Arti progettata da Calatrava e l’acquario più grande d’Europa: ogni tappa del viaggio merita un’escursione a terra, fatevi dare sempre un consiglio dai tour expert presenti a bordo delle Costa Voyages.

Potrebbe essere proprio il primo disco dei Beatles o, perché no, una colonna sonora di musica surf – sport praticato da queste parti – ad accompagnarvi idealmente verso le Canarie, dai paesaggi selvaggi di Lanzarote alle ramblas di Tenerife. Anzi, se decidete di fare due passi a Santa Cruz De Tenerife date un occhio a questi due negozi di dischi: Aguacate Soul e Vinyl Factory, potreste trovare qualche chicca a 33 giri.

Funchal è invece uno scalo imperdibile nell’Atlantico, un’avventura che potremmo definire galattica: per via dei paesaggi, l’arcipelago di Madeira è stato infatti scelto come location per le riprese dell’ultimo progetto della saga di Guerre Stellari, Star Wars: The Acolyte, una serie tv in uscita nel 2024. Che la forza della crociera sia con te.

In navigazione non dovete fare altro che lasciarvi trasportare dalla vita di bordo. Le parole d’ordine sono divertimento e relax. Ci sono l’area spa Solemio, la galleria shops dove acquistare regali e ogni cosa necessaria per la crociera, un Aperol Spritz Bar e, tra le opzioni per pranzo e cena, Sushino at Costa, La Fiorentina Steak House e il Ristorante Teppanyaki. Davvero per tutti i gusti.

Lasciandosi alle spalle l’Oceano Atlantico e tornando verso il Mediterraneo, arrivano gli echi del fado da Lisbona e soprattutto le canzoni di Rosalìa, fenomeno pop spagnolo che ha conquistato il mondo con hit dal sapore latino come Despecha e Beso.

Non è certo un caso che la città di Rosalía, Barcellona, sia anche il luogo dove è nato uno dei più grandi festival musicali del mondo, in costante espansione dal 2001 a oggi: il Primavera Sound, in origine evento dedicato alla musica elettronica e ormai diventato un colosso dell’intrattenimento in grado di mettere insieme nello stesso cartellone star da primo posto in classifica e avanguardie indipendenti.

A proposito di eccellenza e colossi, val la pena ricordare che a bordo delle Costa Voyages lavorano chef come Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Angel Leon, che per queste crociere hanno firmato menù esclusivi; oppure – ci stiamo leccando i baffi – il Maestro dei Maestri Iginio Massari che insieme al Maestro Riccardo Bellaera ha contribuito alla creazione di 14 nuovissimi dessert serviti sulle navi di Costa Crociere.

Altra città meravigliosa da scoprire grazie a una tappa a terra è Marsiglia, la cui colonna sonora ideale è la musica ormai storica di Massilia Sound System e IAM, contaminazione tra cultura urban e influenze etniche mediterranee: se i primi cantavano reggae e raggamuffin in occitano, i secondi sono autori di rap cosiddetto conscious in francese e il loro nome abbrevviato significa: Invasion Arrivée de Mars, perché Marte è la metafora con cui chiamavano Marsiglia.

Dallo shopping nelle antiche boutique all’esplorazione dei calanchi, l’esperienza marsigliese lascerà un segno indelebile. Così come vi colpiranno tanto il comfort e l’eleganza delle cabine quanto il panorama diverso visto ogni giorno attraverso le finestre delle Costa Voyages.

Rientrando al porto di Savona e concluso il viaggio sulla Costa Firenze, o un’altra delle navi della flotta di Costa Crociere, avrete un solo aggettivo per descrivere quest’esperienza: Bellissima, ed è il titolo di una canzone di Annalisa, artista che ha fatto la gavetta cantando rock proprio nei locali storici della scena musicale savonese prima di imporsi come grande pop star nel nostro Paese.

Il mare è sempre musica per le orecchie e il cuore, scoprite la crociera che vi suona meglio sul sito ufficiale.