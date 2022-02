Seguite la finale di Sanremo con Rolling Stone! E nell’attesa rivivete il meglio del Festival con le playlist di Amazon Music

Achille Lauro con il suo gospel liberatorio Domenica, una messa rock & roll da cantare tutti insieme. Mahmood & Blanco che, citando proprio il titolo della loro canzone sanremese, fanno venire i Brividi con un duetto in bilico tra classica melodia pop e suoni contemporanei. La Rappresentante di Lista e il funky giocoso, apocalittico di Ciao ciao: ci invitano a tenere il tempo con le mani, le gambe, la testa e pure il culo, una coreografia a cui è sinceramente impossibile resistere.

Tra gli artisti del 72esimo Festival di Sanremo, Amazon Music ha scelto questi tre come volti delle sue principali playlist dedicate alla musica made in Italy. Achille Lauro con i suoi tatuaggi, che ormai anche le nonne conoscono uno a uno, è infatti la copertina di La vita è pop!, la playlist che mette in fila, canzone dopo canzone, il meglio dell’attuale musica pop italiana, i più grandi successi del momento.

La coppia Mahmood & Blanco rappresenta invece Metropolitalia, la playlist punto di incontro tra rap, pop e indie: è il nuovo sound italiano, sono brani che fanno tesoro della tradizione musicale nostrana, assorbita dal presente e proiettata verso il futuro.

Infine, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ormai universalmente noti come La Rappresentante di Lista, sono il gruppo scelto come cover per Esplosione indie, la playlist dedicata alla scena indie italiana, cantanti e band che, partiti dal basso, si stanno imponendo al grande pubblico con una cifra stilistica fatta di indipendenza e libertà, tanto per la musica quanto per l’attitudine.

Ogni playlist curata da Amazon Music racconta aspetti diversi e complementari della musica italiana e, nei giorni sanremesi, i protagonisti assoluti non possono che essere gli artisti in gara al Festival.

Oltre alle playlist [RE]DISCOVER, che ripercorrono decennio per decennio la storia della canzone italiana, dal 1951 all’ultima edizione di Sanremo, ci sono anche quelle curate dagli stessi cantanti in gara al 72esimo Festival per Italians Do Hits Better, il format video condotto da GrenBaud e Gaia Clerici sui canali social e Twitch di Amazon Music: ogni artista ospite dello show – dalla veterana Iva Zanicchi alle voci più giovani come Highsnob e Hu – racconta il Festival vissuto in prima persona e commenta i pezzi sanremesi che ha scelto per la propria playlist a tema su Amazon Music, a partire naturalmente dalla canzone presentata sul palco dell’Ariston.

E tra le playlist Italians Do Hits Better di Amazon Music c’è anche la nostra, il Sanremo di Rolling Stone. Abbiamo selezionato infatti 15 canzoni del Festival che sono andate oltre Sanremo: da Domenico Modugno ai Måneskin, artisti e rispettivi brani che hanno lasciato il segno, rompendo con la tradizione.

Ma non finisce qui perché per la serata finale del Festival Rolling Stone e Amazon Music si ritroveranno insieme a una serie di amici nello stesso loft dove GrenBaud e Gaia Clerici hanno incontrato i protagonisti di Italians Do Hits Better.

Sabato 5 febbraio commenteremo il Festival in tempo reale sui nostri canali social – Twitter e Instagram stories – divertendoci con musicisti, attori e digital creator come Lodo Guenzi, Gaia Gozzi, Matteo Paolillo, Nicolò Carnesi, Mattia Stanga, e tre artisti che hanno partecipato all’ultima edizione di X Factor: gIANMARIA, Nava e Le Endrigo.

Ci sarà da cantare, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo dunque per seguire e commentare con noi la finale del Festival di Sanremo sui canali social di Rolling Stone e di Amazon Music. E nell’attesa di sapere chi trionferà sabato sera, rivivete tutte le emozioni di questo Festival ascoltando la playlist ufficiale Sanremo 2022 di Amazon Music.