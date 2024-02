Sanremo 2024, i pronostici per la vittoria finale

74 edizioni, 74 finali, 74 vincitori. Da quel lontano 1951, anno del primo Festival di Sanremo, però molto è cambiato: pensiamo anche solo al fatto che in quell’edizione ad esibirsi furono solo tre cantanti (Nilla Pizzi – che vinse – il Duo Fasano e Achille Togliani), molto differente dai trenta che quest’anno si sono alternati sul palco dell’Ariston.

Nato nell’Italia del secondo dopoguerra, il Festival ebbe così l’importante compito di far evadere gli italiani, di intrattenerli riportando leggerezza e divertimento in un Paese che aveva un necessario bisogno di dimenticare o, almeno, di prendere una pausa da quanto successo negli anni precedenti. Un compito che il Festival di Sanremo continua ad avere, come ha dimostrato anche negli ultimi anni di grande instabilità internazionale.

Che il bisogno di leggerezza, e di musica, sia molto alto lo si può notare dallo share che questa 74° edizione, l’ultima con la direzione di Amadeus che in questi cinque anni ha davvero rivoluzionato la kermesse. Ama, come ormai è affettuosamente chiamato in tutto il Paese, ha superato ogni record di share – come gli esperti Sisal avevano pronosticato – in un percorso che da un lato ha voluto omaggiare la storia del nostro Paese (quest’anno era l’anniversario dei 100 anni della radio e i 70 della televisione) e del Festival, ma che non ha dimenticato di guardare al futuro come dimostrano le scelte che hanno portato in gara progetti come La Sad e i BNKR44.

Ma arrivati all’ultima serata di questa sentitissima settimana, chi vincerà il Festival? Dopo 10 anni la speranza è che possa finalmente essere una donna a tornare a conquistare il posto più alto del podio sanremese. Secondo gli esperti Sisal, infatti, la candidata alla vittoria del Leone d’Oro è Angelina Mango. Dopo aver conquistato il primo posto nella giornata di martedì con la sua La noia, e dopo essersi piazzata seconda nella serata delle cover con La rondine, brano del padre, Mango vincente è data a 2,00. Inoltre la possibilità che sia una donna a vincere è quotata a 1,57 mentre che sia un artista proveniente da un talent a 1,72.

Un’altra papabile vincitrice potrebbe essere Annalisa che però nelle ultime giornate sembrerebbe aver perso un po’ di terreno da Angelina. Attualmente la cantautrice ligure è data a 7,50.

Tra le due regine di Sanremo 2024, potrebbe inserirsi Geolier. Con il brano più ascoltato del Festival sui distributori digitale, e la vittoria nella serata duetti (in cui si è esibito con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio), un suo primo posto finale è offerto a 2,50.

Per il podio potrebbe giocarsela anche Irama (a quota 12), Ghali (20) e Mahmood (25), ma c’è da tenere d’occhio anche Loredana Bertè, a 16, che sembra molto avanti nei pronostici anche per la vittoria del Premio della Critica dedicato a sua sorella Mia Martini. Qui la sfida è con Ghali, Dargen D’Amico e Fiorella Mannoia.

E l’ultimo posto? I più probabili sembrerebbero i BNKR44, quotati a 1,50.

Qui i pronostici:

Angelina Mango – 2,00

Geolier – 2,50

Annalisa – 7,50

Irama – 12,00

Loredana Bertè – 16,00

Ghali – 20,00

Mahmood – 25,00

Alessandra Amoroso – 33,00

The Kolors, Negramaro, Il Volo, Mr Rain, Il Tre, Emma, Diodato – 66,00

Fiorella Mannoia, Dargen D’Amico, Santi Francesi, Clara, BigMama, Alfa, Gazzelle, Rose Villain – 100,00

Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Renga e Nek, Maninni, La Sad, Fred De Palma, BNKR44 – 300,00