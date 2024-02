Sanremo 2024, i pronostici per la serata delle cover

Mai come negli ultimi anni la serata delle cover del Festival di Sanremo è diventata la punta di diamante della cinque giorni dedicati alla musica italiana. Dopo le prime tre giornate e le prime classifiche, la domanda è: chi vincerà il Premio miglior cover del 2024?

Ma chi sono i favoriti? Secondo i pronostici di Sisal – quotata a 1,65 – la vittoria potrebbe andare a Angelina Mango che porterà sul palco La rondine, celebre brano del padre scomparso nel 2014 (è la prima volta inoltre che verrà portato sul palco dell’Ariston una canzone di Mango dopo la sua morte). A seguire Geolier – che come Angelina si è imposto anche nella classifica pubblico-radio della sua giornata – che porterà sul palco Guè, Luchè e Gigi D’Alessio per un medley titolato Strade: il nuovo principe di Napoli è offerto 3,00. Appena dietro, entrambi a 9,00, Il Volo che celebreranno il mito di Freddie Mercury con il chitarrista Stef Burns eseguendo Who Wants To Live Forever.

Poco più indietro, a 12, altri possibili favoriti anche per la vittoria finale come Loredana Bertè, Annalisa e Negramaro. Fanalini di coda, a 300, i BNKR44 che porteranno sul palco Pino D’Angiò con il suo successo Quale idea.

Qui tutti i pronostici di Sisal:

Angelina Mango – 1,65

Geolier – 3,00

Il Volo – 9,00

Annalisa, Negramaro, Loredana Berté – 12,00

Irama, Emma – 16,00

Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Mahmood – 20,00

I Santi Francesi, Diodato, Dargen D’Amico – 25,00

Mr. Rain, Ghali, The Kolors – 33,00

Big Mama, Rose Villain – 50,00

Gazzelle, Alfa, Clara, Maninni – 66,00

Fred De Palma, Renga Nek, Ricchi e Poveri, Il Tre, La Sad, Sangiovanni – 100,00

BNKR44 – 300,00