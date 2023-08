San Miguel crea la colonna sonora del MEO Kalorama Festival 2023

San Miguel, forse la birra spagnola più famosa al mondo, continua il suo impegno nella musica con l’ambizione di diventare uno dei player fondamentali per la creatività di tutto il mondo. E per l’occasione, si è associata al produttore svedese Sebastian Tadros per creare una canzone basata su suoni quotidiani. Per il secondo anno consecutivo, infatti, San Miguel è di la birra ufficiale e main sponsor del festival portoghese Meo Kalorama, che si terrà dal 31 agosto al 2 settembre nella città di Lisbona.

Con la chiara intenzione di dimostrare che la curiosità creativa non ha limiti, come nello spirito e nella visione del brand spagnolo, San Miguel ha lanciato una sfida sul profilo Instagram di ‘San Miguel World’, incoraggiando gli utenti a inviare tramite DM quei suoni della loro vita quotidiana che possano ricordare il festival portoghese. Partendo da questi autentici “field recordings”, il giovane artista svedese Sebastian Tadros produrrà una canzone che verrà presentata durante il Meo Kalorama.

Con questa iniziativa, il marchio vuole mostrare che nella vita di tutti i giorni ci sono elementi che scatenano l’ispirazione. Dalle risate ai fischi, dai click ai crepitii, dagli applausi allo scontro di due bottiglie che brindano. Più suoni verranno inviati, maggiori saranno le possibilità per Sebastian Tadros – artefice della hit Loud – di comporre una canzone che verrà presentata nel metaverso Meo Kalorama durante il festival portoghese.

Il festival Meo Kalorama riunirà grandi headliner internazionali come Florence + The Machine, Arcade Fire, Aphex Twin, Yeah Yeah Yeahs, The Blaze, Foals, Metronomy, Siouxsie, José González, The Hives, Shygirl, Tiga, Baxter Dury, James Holden, Pablo Vittar, Pongo, M83, Arca e Belle & Sebastien, e molti altri.

San Miguel, fedele al suo spirito anticonformista, cerca di arricchire la vita delle persone attraverso l’eccellenza, sia nelle sue proposte di birra che nelle esperienze ad esse legate e le sue sponsorizzazioni. Ecco perché da anni sostiene iniziative culturali e di svago come Meo Kalorama, segno del suo impegno nella musica dal vivo e nel renderla un’esperienza autentica per tutti i birrai inquieti.