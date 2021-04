Samsung Galaxy Book è il dispositivo Galaxy più potente di sempre

Nel corso dell’ultimo anno, i computer sono diventati ancora più fondamentali, sia a livello personale sia professionale. Li usiamo per lavorare da casa e spendiamo un sacco di tempo di fronte allo schermo. Un computer affidabile, potente e comodo è essenziale.

Samsung ha raccolto la sfida di crearlo e ha lanciato Samsung Galaxy Book, un pc ad alte prestazioni ma dal design ultrasottile, all’avanguardia ma anche comodo. Il nuovo dispositivo è progettato per offrire un’esperienza connessa all’interno dell’ecosistema Samsung Galaxy, così da passare da un dispositivo Galaxy all’altro senza interruzioni, assicurando che lavorino insieme nel migliore dei modi.

“In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno”, ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing di Samsung Italia.

Samsung Galaxy Book è il più potente dispositivo Galaxy di sempre: ottimo sia per i videogiochi, sia per i lavori di grafica, sia per essere usato come computer normale. Sottile e leggero, pesa 1,5 kg e ha un processore di 11esima generazione. Prezzo di partenza 709 euro.