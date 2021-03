Samsung Galaxy A porta l’innovazione alla portata di tutti

Samsung ha svelato la nuova serie Galaxy A, che fa una cosa molto importante nel mondo degli smartphone: rende tecnologie avanzate e innovative accessibili a tutti, soprattutto nel prezzo. “Samsung si impegna da sempre a soddisfare i desideri e le esigenze degli utenti e con la serie Galaxy A intendiamo democratizzare l’innovazione, permettendo a tutti di accedere alle tecnologie più all’avanguardia”, ha detto TM Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung.

Ma quali sono queste tecnologie avanzate? Be’, prima di tutto la fotocamera, lo scorrimento fluido dello schermo che offre una visione eccellente, senza dimenticare dettagli tecnici come una maggiore resistenza all’acqua e una maggiore durata della batteria.

La fotocamera ha una risoluzione da 64MP, e può trasformare istantaneamente i video in 4K in immagini ad alta risoluzione. In più, usa l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie diverse di foto, dal cibo ai panorami, e il sistema di stabilità ottica garantisce che le foto siano nitide. La modalità notte combina 12 frame in uno per ottenere il massimo risultato anche al buio.

Il display, più fluido, ha poi una nuova funzionalità che modifica automaticamente i colori a seconda di come e quanto si usa lo smartphone per evitare di affaticare la vista. E poi c’è Music Share, una nuova funzionalità che sincronizza la riproduzione audio da uno smartphone all’altro – pensata per condividere la musica e ascoltarla insieme. Tutto questo in varie versioni dello smartphone che – appunto – hanno un prezzo accessibile: dai 379,90 euro dell’A5 ai 499,90 del A72.