Rhythm of Nature, vivi l’emozione dell’Eurovision con Lavazza ¡Tierra!

Mai come quest’anno l’Eurovision, giunto alla sua 66esima edizione, sarà un evento focale nel calendario dell’intrattenimento musicale italiano. Dopo la fragorosa vittoria, nell’ultima edizione, che ha lanciato i Måneskin nell’iperspazio del successo mondiale, c’è grandissima attesa per capire se la coppia d’oro Mahmood-Blanco sarà in grado di bissare il risultato. Un’attesa che – per fortuna – potremmo goderci a casa nostra, dove Eurovision torna dopo trent’anni, e per la prima volta Torino.

Per tutta la settimana del concorso canoro, dal 7 al 14 maggio, Torino quindi sarà catapultata in una dimensione internazionale di eventi unici, ai quali noi di Rolling parteciperemo al fianco di Lavazza, National Partner di Eurovision Song Contest, che per l’occasione ha ideato “Rhythm of Nature, scopri la migliore natura del caffè”, un calendario di appuntamenti con protagonista Lavazza ¡Tierra! ad arricchire e a rendere ancora più entusiasmante l’esperienza di Eurovision Song contest. Il punto di riferimento diventerà quindi la Lavazza ¡Tierra! Experience Lounge, il suggestivo spazio che il brand allestirà all’interno dell’Eurovision Village situato al Parco del Valentino di Torino, dove cittadini, turisti e ospiti dell’evento potranno vivere esperienze immersive in cui l’eccellenza e il gusto unico di Lavazza ¡Tierra! si accompagneranno a momenti educational e di intrattenimento. Alla Lavazza ¡Tierra! Experience Lounge suoni e immagini evocative daranno vita ad un viaggio sensoriale nel cuore dei valori di Lavazza ¡Tierra!: dai luoghi in cui nasce ogni suo elemento, passando per i progetti della Fondazione Lavazza, fino alla degustazione del caffè. Inoltre, grazie ad una ingaggiante ¡Tierra! Mash Machine, i visitatori potranno mixare armonie ispirate al brand creando le proprie. Dal chicco di caffè ai suoni della natura in cui nasce la miscela, ogni suono sarà accuratamente armonizzato per diventare uno strumento musicale a disposizione del pubblico per creare magnifiche melodie ed ambientazioni avvolgenti. Un crescendo che ci porterà al dj set di venerdì 13 marzo del producer Mace, una performance accompagnata da una suggestiva ambientazione ispirata al progetto The Blended Orchestra.

Sarà proprio al Lavazza ¡Tierra! Experience Lounge che noi di Rolling abbiamo deciso di invitare tre differenti artisti della scena italiana per sentire le loro sensazioni sull’evento. In queste nostre interviste, Willie Peyote, Ensi e Tananai ci condivideranno i loro pareri sull’Eurovision e sul clima che si respira in città, dandoci commenti e voti (i celebri 12points) su chi si è esibito, raccontandoci la propria musica e – soprattutto – il loro personale rapporto con Rhythm of Nature, ovvero la natura come fonte creativa e di sonorità.

Nel giorno della finale, sabato 14 maggio, ci sposteremo infine all’interno di Nuvola Lavazza, l’headquarter del Gruppo, per vivere una vera Lavazza Experience (lavazza-experience.it), e tra degustazioni, street food e bartender battle tornerà il nostro Divano Rolling. Sarà quella un’occasione per condividere, tra una tazzina e l’altra di Lavazza ¡Tierra!, la visione della finale con un po’ di amici e amiche (tra i nostri ospiti Willie Peyote, Melissa Greta Marchetto, Davide Shorty, Nava e molti altri) pronti a commentare i look più stravaganti e le canzoni più assurde della kermesse. Un modo gustoso per tifare la nostra coppia del cuore.