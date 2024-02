RefrigiWear ha una marcia in più: annunciata la partnership con VR46

RefrigiWear, l’iconico marchio di abbigliamento fondato a New York nel 1954 che vanta quindi oltre 60 anni di esperienza nella creazione di vestiti capaci di resistere anche in condizioni atmosferiche più difficili, sta per intraprendere un entusiasmante viaggio nel mondo del motorsport. L’azienda ha recentemente annunciato un accordo triennale come sponsor ufficiale del VR46 Racing Team, il prestigioso team di MotoGP guidato da Valentino Rossi, una leggenda che non ha bisogno di presentazioni. Questa collaborazione è il primo passo di un nuovo capitolo molto importante RefrigiWear, che si dimostra ancora una volta azienda capace di raccontare molto bene i valori che formano la sua vision internazionale e di trasformare questo processo in prodotti all’avanguardia.

L’accordo con il VR46 Racing Team non è solo una partnership commerciale, ma una dichiarazione audace di impegno e adattabilità nel mercato in continua trasformazione. «Questo accordo è una chiara dimostrazione della nostra capacità di adattarci ed evolverci» dichiara con orgoglio Tommaso Rossi, owner e general manager di RefrigiWear Distribution «Abbiamo mantenuto una crescita a doppia cifra nonostante le sfide generali del settore.»

Le moto di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sfrecceranno nei circuiti del Mondiale di MotoGP portando con sé il logo di RefrigiWear. Una visibilità che permetterà all’azienda di raggiungere persone appassionate in tutto il mondo, consolidando la sua immagine dinamica e all’avanguardia. Per Lorenzo Rossi, Owner & Strategic Digital Officer di RefrigiWear Distribution: «Si tratta di una mossa che testimonia la nostra agilità e la volontà di essere sempre di più un’azienda innovativa. RefrigiWear coglie le opportunità del mercato e consolida l’immagine di brand dinamico e all’avanguardia.»

Per raccontare con il giusto entusiasmo questa partnership, RefrigiWear si è affidata a L2T Agency, un hub media con un focus strategico nel mercato della moda. Lorenzo Luchena, Founder & CEO di L2T, commenta: «Siamo orgogliosi di supportare RefrigiWear nel raggiungimento dei traguardi di business digitali, mantenendo un perfetto equilibrio tra efficacia ed efficienza.»