realme GT NEO è un’ottima idea per il vostro Black Friday

Il brand realme ha presentato realme GT NEO 2, l’ultimo arrivato della serie GT. Un mix di tecnologia all’avanguardia, attitude e design futuristico che sarà disponibile in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB e 12 GB di RAM + 256 GB.

Progettato dal realme Design Studio, lo smartphone è dotato di tecnologia AG e di un processore a sette nano-multistrati per ottenere la finitura a doppia struttura e una superficie complessivamente più liscia. realme GT NEO 2 pesa 189g e sarà disponibile in tre colori: NEO Green, NEO Blue e NEO Black.

Alimentato dal processore Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G, noto per le sue prestazioni bilanciate, offre agli utenti un’esperienza costante. La GT mode 2.0 è progettata per ottimizzare l’esperienza di gioco dando un notevole impulso alle prestazioni della CPU e alla frequenza di campionamento del tocco. Il processore ha la più alta velocità di clock della CPU tra gli smartphone Android e il più elevato ranking AnTuTu nel segmento. realme GT NEO 2 è dotato di un display HDR 10+, l’AMOLED E4 a 120Hz.

realme GT NEO 2 è dotato anche di 65W SuperDart Charge, la tecnologia di ricarica rapida che consente al telefono di essere completamente carico in 36 minuti, e una batteria da 5000 mAh per una carica che dura tutto il giorno. realme GT NEO 2 è equipaggiato di un sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inossidabile con una struttura di dissipazione del calore tridimensionale a 8 strati con gel termico diamantato come materiale di raffreddamento, ipensata per i gamer. Inoltre, è dotato di una fotocamera principale AI da 64 MP per scattare e di una fotocamera frontale da 16 MP. Tutte le info sul sito ufficiale, qui.