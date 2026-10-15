RAYE sarà la prima headliner di Access All Areas, il nuovo festival di Zalando a Berlino

Zalando torna a organizzare un festival nella sua città. Il 24 e 25 aprile 2027 Berlino ospiterà la prima edizione di Access All Areas, AAA per brevità, un evento che mette insieme musica, moda e cultura e che avrà come protagonista RAYE. La cantautrice britannica è il primo nome di un cartellone che verrà completato nei prossimi mesi.

Per RAYE è un altro tassello di un periodo molto intenso. Nel 2024 ha vinto sei BRIT Awards, compreso quello per l’album dell’anno, record per una singola edizione, e quest’anno ha pubblicato il secondo disco, This Music May Contain Hope, il seguito di My 21st Century Blues. È un album costruito in quattro “stagioni”, una per ogni lato del vinile, che partono dal buio e arrivano alla luce, e che la cantautrice ha portato in tour nei palazzetti di Europa e Regno Unito con le sorelle Absolutely e Amma in apertura, prima di unirsi come ospite alle date negli stadi americani di Bruno Mars.

Il festival si dividerà tra due spazi molto conosciuti in città, Station Berlin e Tempodrom, e potrà accogliere fino a 40.000 visitatori. Oltre ai concerti ci saranno spazi dedicati ai marchi partner, tra cui adidas, Calvin Klein e Nike, con presentazioni e prodotti pensati per l’occasione. AAA raccoglie l’eredità di Bread&&Butter, l’evento con cui Zalando tra il 2016 e il 2018 aveva già provato a unire moda e intrattenimento a Berlino, e lo ripensa su scala più ampia. «AAA è la nostra lettera d’amore a Berlino, la città che ha plasmato Zalando e la città in cui è iniziata la nostra storia», ha dichiarato James Rothwell, Marketing SVP dell’azienda.

L’accesso funzionerà in modo diverso rispetto a un festival tradizionale. I biglietti saranno gratuiti per i membri di Zalando Plus, il programma fedeltà della piattaforma, nei 17 mercati europei in cui è attivo, Italia compresa, con una finestra riservata a partire da gennaio 2027. Chi non potrà essere a Berlino seguirà il festival in livestream e attraverso i contenuti pubblicati sull’app di Zalando.