Q8 significa vicinanza, anche agli I-Days Milano Coca-Cola 2025

Essere vicini non è solo una questione di geografia. Q8 lo dimostra ogni giorno sia attraverso la capillarità della sua rete di servizi lungo tutto il territorio italiano, sia e soprattutto con iniziative che si muovono oltre il perimetro dell’automotive e che da tempo rappresentano una priorità per il brand. La partecipazione come Official Partner degli I-Days Milano Coca-Cola 2025 si inserisce proprio in questa logica: costruire connessioni reali con le persone, anche in contesti non convenzionali.

Durante tutte le date del festival, Q8 sarà presente con uno spazio dedicato all’interno dell’evento, progettato per coinvolgere il pubblico attraverso attività e momenti di intrattenimento. Un modo per rafforzare il rapporto con chi è già parte del mondo Q8, ma anche per incontrare nuovi volti in un ambiente condiviso come quello musicale. I contenuti prodotti all’interno dello Spazio Q8 – comprese le iniziative con alcuni creator – saranno raccontati anche sui canali social del brand, tra Instagram e TikTok.

Il cartellone degli I-Days Milano Coca-Cola 2025 mette in fila alcuni dei nomi più rilevanti della scena musicale internazionale: dopo Justin Timberlake (2 giugno) e Dua Lipa (7 giugno), andranno in scena Duran Duran (20 giugno), Linkin Park, Spiritbox e JPEGMAFIA (24 giugno), Olivia Rodrigo, Wet Leg e girl in red (15 luglio), Post Malone e Jelly Roll (27 agosto). Tutti sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro o dell’Ippodromo SNAI La Maura.

A supporto dell’iniziativa, Q8 ha anche lanciato – nel mese di maggio – il concorso “In concerto con Q8”, che ha permesso agli iscritti al programma ClubQ8 di vincere biglietti per le date, comprese quelle già sold out.

La musica resta al centro anche con il debutto di Q8 Radio, la nuova emittente digitale disponibile dal 2 giugno su Q8.it, sull’app ClubQ8 e in DAB+ in 38 città italiane. La radio proporrà contenuti editoriali legati al mondo Q8, format originali e iniziative promozionali. La scelta del DAB+ – con una qualità audio superiore e la possibilità di integrare elementi visivi – rafforza l’idea di un progetto pensato per durare e adattarsi ai nuovi modi di ascolto.