Ploom X, arriva in anteprima sul mercato italiano il nuovo device targato JTI

Qualità, innovazione, cura dei dettagli. È così che si presenta sul mercato italiano Ploom X, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato targato JTI e presentato nella giornata di ieri con uno speciale evento a Milano.

Sarà infatti l’Italia il primo mercato europeo in cui il device della nuova generazione firmata Ploom farà il suo ingresso a partire da inizio aprile. Una scelta, assolutamente non casuale, come ci tiene a precisare Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia, che tra il nuovo prodotto della sua azienda e il belpaese trova subito dei punti in comune: «raffinatezza, eleganza, stile».

Ploom X arriva così sul mercato in un rinnovato formato compatto, con un design accattivante in tre diverse colorazioni (black, silver, champagne) e la possibilità di essere ulteriormente personalizzato grazie ad un’ampia gamma di cover magnetiche e accessori per far sentire «ogni consumatore “Truly Unique”», come ci tiene a specificare Giacomo Merli, marketing director di JTI Italia. Ma la bellezza, naturalmente, non è tutto.

Dopo anni di ricerche, dal Giappone alla California, e di studi sulle esigenze dei consumatori, Ploom X trova il suo tratto distintivo nello sviluppo tecnologico. Il sistema HeatFlow, infatti, utilizzando una tecnologia proprietaria, gestisce un rilascio di nicotina uniforme e un aroma intenso dall’inizio alla fine. Ma non è tutto qui. Le sessioni di fumata del nuovo Ploom X raggiungono risultati sorprendenti: 5 minuti di tiri illimitati. Uno sviluppo che porta il device, a ciclo di ricarica completo, a offrire fino a 23 sessioni di utilizzo. Pensato per un consumatore sociale e dinamico, Ploom X è anche facile da usare e in 25 secondi dall’accensione è già pronto all’uso.

Ploom X sarà inizialmente disponibile in tabaccherie selezionate in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia, per poi arrivare su tutto il territorio italiano. Un legame con l’Italia che «parte da lontano, ma guarda al futuro», come commentato da Lorenzo Fronteddu, Corporate Affair e Communications Director di JTI Italia, un modo per sottolineare l’impegno dell’azienda nella filiera italiana del tabacco attraverso sostenibilità e innovazione. come dimostrato dall’accordo triennale per supportarne crescita e sviluppo firmato lo scorso 20 marzo. Ploom X è quindi pronto a conquistare il mercato del tabacco riscaldato con un’esperienza “Truly Unique”.