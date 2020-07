Perché gli utenti di TikTok sono così ossessionati dalla luna?

Cosa pensate della luna? A meno che voi non siate il sole, un lupo mannaro adolescente o Buzz Aldrin, probabilmente la considerate un’influenza calmante, se non addirittura positiva, sulle vostre vite. La luna è bella, grande e luminosa. E i cantautori deprimenti inglesi le dedicano canzoni evocative. Non c’è molto da disprezzare, a meno che voi non siate una giovane strega di TikTok e abbiate voglia di fare casino.

Su WitchTok, l’area di TikTok dove le giovani streghe si riuniscono, i membri si lamentano delle “baby witches” (giovani utenti con poca esperienza) che hanno fatto l’errore di maledire la luna. Per i non iniziati (cioè chi ha fatto sesso nei primi anni 2000 e quindi non ha guardato Streghe), si tratta di un incantesimo lanciato per causare dolore o un qualche tipo di malignità. Non è un bel gesto. E considerando che la luna fa un sacco di cose importanti, maledirla non è una grande idea.

Secondo quanto si dice su un thread sul subreddit r/witchcraft, la rabbia delle streghe dipende dal fatto che in precedenza avevano dichiarato di voler maledire le fate, spiriti terrestri con poteri magici capaci «di maledire a loro volta, probabilmente con un potere maggiore», come dice Jaya Saxena, autrice del libro Basic Witches. Un utente del thread dice che le streghe l’hanno fatto «per dimostrare qualcosa», ma non è chiaro di cosa stia parlando.

Maledire la luna è una pessima idea, spiega Saxena. «Tra le persone che si considerano streghe, la luna è generalmente considerata super potente. È il simbolo della Triplice Dea delle Wicca!», dice. «Quindi se vai su TikTok e ti vanti di volerla attaccare, è normale che gli altri ridano di te o si arrabbino».

Secondo le incantatrici più anziane, le giovani streghe stanno disturbando forze potenti della natura, e così hanno messo in pericolo loro stesse e gli altri, soprattutto durante la pandemia. «Vedo principalmente due critiche: la prima è che chi fa la maledizione fa del male a se stesso e probabilmente ad altre streghe, la seconda è che è solo un modo per farsi vedere», dice Saxena.

Nella maggior parte dei casi, una lotta intestina simile sarebbe rimasta dentro ai confini della piattaforma social su cui si è originata. Tuttavia, un thread che racconta quello che sta succedendo è diventato virale, e la candidata alla presidenza degli Stati Uniti Marianne Williamson ha deciso di dire la sua su Twitter. «Le baby streghe devono essere davvero ubriache o strafatte se il meglio che possono fare durante l’invasione della polizia di Portland è maledire LA LUNA», ha scritto. A quanto pare, la sua tesi sarebbe che le streghe dovrebbero sfruttare i loro poteri per maledire Trump o il governo federale.

That’s got to be some really drunk or stoned #babywitches if they think that in the midst of a #secretpolice invasion of Portland the best they can do is hex the MOON. 🤦🏻‍♀️ — Marianne Williamson (@marwilliamson) July 20, 2020

Questo è quanto, giovani streghe: se la regina delle streghe boomer pensa che quello che state facendo è ridicolo, allora forse dovreste ripensare alle vostre priorità. E se il 2020 peggiorerà ancora (pensandoci bene, può succedere davvero?), sappiamo tutti di chi sarà la colpa. Lasciate stare la luna.