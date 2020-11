Perché ‘Ciao Achille’ è in tendenza?

Se date un’occhiata ai trending topic, in questo momento «Ciao Achille» domina. C’entrano Harry Styles e OUVERTURE of Something that Never Ended, la miniserie co-diretta da Gus Van Sant (qui la sua intervista) e da Alessandro Michele, con cui Gucci svela giorno dopo giorno la nuova collezione. In particolare il riferimento è al terzo episodio, At the post office, che verrà mostrato questa sera alle 23.30 su YouTube Fashion, Weibo, Gucci YouTube e nel sito dedicato GucciFest.com. Ecco l’estratto che sta spopolando in rete.

Harry nel teaser della puntata di questa sera della miniserie di Gucci mentre dice “Ciao Achille”😍🇮🇹 pic.twitter.com/eM2Ey85dbG — Harry Styles Italia☀️ (@HStylesItalia) November 18, 2020

Tutto lascia intuire che Harry Styles sarà la guest star della puntata perché, anche se non lo vediamo nel teaser, si sente qualcuno dire «Ciao Achille. How are you?» e i fan hanno immediatamente riconosciuto nella voce quella dell’ex One Direction, sono impazziti proprio per quella mezza frase in italiano e stanno postando a più non posso sul web.

Supererò mai Harry che dice “ciao Achille”? Spoiler: N

O

O

o

o

o

o

。

。

.

.

. — Fra🌻 (@hssweetcreature) November 18, 2020

non so se ci rendiamo conto ma Twitter Italia sta esplodendo perché Harry ha detto un semplice "Ciao Achille" in un video HIS POWER — ȿara ◟̽◞̽ LIFE SUPPORT (@obvsessedems) November 18, 2020

Non solo: qualcuno fantastica che quell’Achille potrebbe essere Achille Lauro, del quale Alessandro Michele ha creato tutti gli outfit per lo scorso Sanremo. Con i meme e i tweet che già si sprecano.

harry: ciao achille

chi pensiamo ci sarà: chi ci sará veramente: pic.twitter.com/Yfc8zAdfcZ — ‏ً (@finelinepwr) November 18, 2020