Parigi-New York, solo andata: il racconto notturno che travolge i sensi

Un viaggio di sola andata nelle notti più estreme, che raccontano storie e portano con loro segreti che non verranno mai svelati dove la musica è la colonna sonora che accompagna serate indimenticabili. La vita notturna ha tanto da raccontare, specialmente quella di due città che non si fermano mai come New York e Parigi: eccessi, errori, idee, incontri e non solo.

E cosa c’è di meglio dell’olfatto, delle fragranze e dei profumi per riportare alla mente tutto quello che queste due metropoli danno e aggiungono a ogni notte vissuta al cento per cento. E da qui che è partito il nuovo itinerario di Kilian, il brand esclusivo che con i suoi attenti nasi ha proposto due nuove fragranze dedicate alle due città e alla loro vita frenetica: The Liquors by Kilian, una vera e propria colonna sonora per tutto ciò che avviene quando ormai il sole è tramontato e un nuovo giorno si avvicina.

Due eau de parfum che prendono ispirazione a piene mani non solo dagli aromi della night life, ma anche dal mondo dei cocktail: due sfere indivisibili che si fondono tra loro per vivere, sentire e far sognare la notte perfetta.

Le radici che affondando nella tradizione dei cognac, ma che oggi vivono un nuovo splendore grazie alla sapiente reinterpretazione dei nasi che hanno giocato con le note di testa, di cuore e di fondo.

Apple Brandy per New York, l’inno perfetto per la grande mela. Assenzio per Parigi, elegante e chic come un pre dinner sotto la Tour Eiffel. Due alcolici emblematici che al primo sorso annunciano una sinfonia che accompagnerà per tutta la serata, ed è proprio da qui che si è partiti per rendere unici Apple Brandy on The Rocks e L’Heaure Verte by Kilian, due profumi che difficilmente possono essere dimenticate.

Apple Brandy on The Rocks è un cambiamento continuo che stupisce con le prime note liquorose e fresche, rappresentando al meglio la città americana e il suo essere, la sua anima notturna. A rendere il tutto ancora più glaciale le note di testa date dal bergamotto, ananas e cardamomo che si sposano perfettamente in un accordo vivace e moderno. Ma la notte è fatta anche di intimità e qui le note del blend fruttato si legano al brandy creando un’armonia unica, elegante e raffinata. Una trasformazione continua e travolgente, arricchite anche dalle note di muschio naturale, vaniglia, legno di cedro e ambroxan.

Lussuoso, intrigante e misterioso: L’Heure Verte by Kilian si mostra subito in tutto il suo fascino parigino. Verde pastello come l’assenzio, liquore delle notti sulla Senna, questo profumo ha un’anima goduriosa che racchiude in una boccetta, che in tutto e per tutto ricorda il tumbler da brandy, la fibra parigina e l’essere misterioso della città francese.

Un’intesa profumata nata dalla collaborazione fra il fondatore Kilian Hennesy e il naso Mathieu Nardin, dove le note di testa che accompagnano l’assenzio che apre questa fragranza alla scoperta di un accordo di cuore dove le foglie di violetta e le radici di liquirizia, raccontano una storia passata come quella di un vecchio 45 giri. Non manca la nota intensa del patchouli che cambia le carte in tavola diventando protagonista per poi andare a stemperarsi grazie ai legni rustici, al vetiver e al legno di sandalo.

Come i migliori album, la collezione The Liquors by Kilian, evoca narrazioni e storie personali capaci di suscitare intense emozioni e facendosi portavoce di un mondo no gender, dove tutto è concesso e dove i racconti sono custoditi in un limbo conosciuto ai più e sconosciuto a molti. Un assaggio da gustare come il migliore dei liquori.