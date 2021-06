Pacha e Italia Independent uniscono le forze: debutta la prima linea di eyewear

Un accordo della durata di tre anni per la creazione di collezioni eyewear in licenza. È questo l’accordo tra Pacha Group, holding spagnola che possiede e gestisce il celebre Brand Pacha e Italia Independent, marchio fondato da Lapo Elkann, tra i più innovativi nel panorama dell’Eyewear mondiale. Un’unione delle forze ai fini di sviluppare prodotti unici.

La prima collezione, in co-branding, debutterà a Luglio 2021 e sarà disponibile sui punti vendita Pacha e Italia Independent, oltre che sulle piattaforme e – commerce di entrambi i Brand. «Sono entusiasta di quest’unione con un gruppo internazionale come Pacha, che vanta una storia di successi da oltre cinquant’anni; tra gli anni ’60 e ’70 Pacha ha contribuito a rendere Ibiza – posto magico ed incontaminato perfetto equilibrio tra materiale e spirituale – icona di moda e tendenza nel mondo. L’indipendenza, lo stile, l’irriverenza e la lungimiranza di Pacha sono gli stessi valori fondanti di Italia Independent: parlare la stessa lingua, guardare nella stessa direzione, condividere valori e ideali seppure con obiettivi e storie diverse sono la perfetta base di partenza per offrire al mercato prodotti innovativi, iconici e vincenti», dice Lapo Elkann, Fondatore e Direttore Creativo di Italia Independent.

«Insieme all’espansione internazionale dell’offerta di intrattenimento del Gruppo Pacha, il Brand ha consolidato la propria posizione nel settore lifestyle firmando un accordo di licenza con una delle aziende più innovative nel settore dell’occhialeria», aggiunge Fabio Lenzi, Group Brand Development Director di Pacha Group.