Out of This World Colours: OPPO e National Geographic raccontano il deserto del Mojave

Da sempre l’uomo ha una caratteristica: è curioso, vuole scoprire e conoscere. «Fatti non foste a viver come bruti», come ha scritto Dante nella Divina Commedia. E anche se ormai la conosciamo in ogni suo dettaglio, la Terra è sempre piena di cose da scoprire, di paesaggi straordinari da conoscere e ambienti da fotografare. È per questo che OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha lanciato Out of This World Colours, una collaborazione con National Geographic e con il fotografo Keith Ladzinski, per partire alla scoperta di alcuni di questi luoghi.

Il primo è stato l’Antartide, l’anno scorso. Quest’anno la destinazione è un altro luogo misterioso: il deserto del Mojave, uno dei posti più simili a un altro pianeta che ci sia sul nostro. Proprio nel deserto, Ladzinski ha catturato alcuni scatti straordinari, vividi di colori e ricchi di dettagli, usando il nuovo OPPO Find X3 Pro. In una collaborazione che consente di unire esplorazione e tecnologia. Guardate il video qui sopra.

Risultati che si sono potuti ottenere grazie all’innovativo sistema di gestione del colore a 10 bit di OPPO Find X3 Pro, che permette di catturare fino a 1 miliardo di colori, portando la fotografia mobile e la qualità del display a un livello decisamente superiore.