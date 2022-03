OPPO lancia la Find X5 Series: parole d’ordine video, estetica e prestazioni

OPPO ha lanciato la Find X5 Series: smartphone dotati di tutte le funzioni più innovative e uniti a un’estetica futuristica. I nuovi device garantiscono un’esperienza di imaging rinnovata che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Il tutto unito a un sistema di doppia fotocamera IMX766, connettività 5G ultraveloce e la tecnologia SUPERVOOCTM per la ricarica rapida.

«La serie Find X5 eleva la serie Find X a un livello completamente nuovo – sia estetico che in termini di funzionalità – ridisegnando i confini dell’esperienza mobile attraverso il design, l’imaging, la tecnologia della batteria e le prestazioni. OPPO Find X5 Series nasce a partire dal DNA della serie Find X3: un prodotto di successo come confermato dai consumatori e dalla critica di tutto il mondo», ha affermato William Liu, President of Global Marketing di OPPO.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato: «OPPO Find X5 Series mantiene le caratteristiche d’eccellenza della serie precedente, ma si spinge oltre. È una lineup di smartphone premium, curata nei dettagli per garantire la migliore esperienza utente possibile. Questo lancio rappresenta un’ulteriore possibilità per OPPO di consolidarsi tra i leader del mercato premium in Italia, a conferma degli ottimi risultati raggiunti nel 2021 in termini di market share e di notorietà di marca».

Tra le novità la modalità 4K Ultra Night Video e il comparto fotografico: se i video notturni rappresentano una grande sfida per gli smartphone, OPPO ha deciso di spingere l’asticella un po’ più in là confezionando il suo primo NPU dedicato all’imaging, MariSilicon X, per fare luce nella notte, senza sacrificare la qualità del colore. Il risultato è un miglioramento 4 volte superiore nella risoluzione dei video notturni, con frame più nitidi, rendendo possibile per la prima volta su uno smartphone Android la registrazione di video notturni in 4K, in cui ogni fotogramma appare ricco e definito come in una foto.

MariSilicon X è solo uno degli elementi chiave che compongono il sistema di imaging avanzato di Find X5 Pro. Le fotocamere grandangolare e ultra-grandangolare sono entrambe dotate di sensori Sony IMX766 da 50MP, con una dimensione del sensore di 1/1.56″ e pixel binning da 2um. Inoltre, la fotocamera grandangolare dispone anche di un sistema di stabilizzazione a cinque assi che migliora ad ogni utilizzo per contrastare il tremolio, ridurre il rumore e rendere le scene più nitide.

OPPO Find X5 Pro è dotato di una fotocamera anteriore da 32MP e abilita la modalità AON – Always ON, che consente allo schermo di rimanere illuminato quando necessario, con la possibilità di navigare tra le app attraverso Air Gesture, senza toccare lo smartphone.

Il tutto senza dimenticare l’estetica: OPPO Find X5 Pro presenta un corpo curvo, che si ispira alla forma di una navicella spaziale. La scocca ultraresistente è realizzata in vera ceramica, è resistente agli spruzzi, all’acqua e alla polvere- Il retro è disponibile in due colorazioni: Ceramic White e Glaze Black. Il display di OPPO Find X5 Pro è dotato di uno schermo AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+ e una copertura del 100% della gamma di colori P3.

Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 multicore di ultima generazione, Find X5 Pro garantisce un’esperienza fluida anche per i giochi e le applicazioni. La batteria a doppia cella da 5000mAh garantisce un aumento di potenza di oltre l’11% rispetto al Find X3 Pro e inoltre, con il supporto della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOCTM 80W, OPPO Find X5 Pro può raggiungere il 50% di carica in soli 12 minuti, e con AIRVOOCTM 50W, si ricarica fino al 100% in modalità wireless in soli 47 minuti.